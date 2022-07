Dan Negru, scrisoare pentru regretatul Adi Bărar de la Cargo: “Nu sunt prea multe zilele de mâine”

Dan Negru a postat un mesaj emoționant pe contul său de facebook. Prezentatorul de la Kanal D i-a transmis o ”scrisoare” regretatului chitarist Adi Bărar, fondatorul și liderul trupei Cargo.

”Adi, poate ajunge la tine “scrisorea” mea”, își începe Dan Negru textul la adresa artistului. Prezentatorul a adus aminte de un moment amuzant de la un concert și a precizat că duminică, 31 iulie, a fost pentru prima oară când el a anunțat, la un alt concert, numele trupei Cargo, fără să-l menționeze și pe cel al lui Adrian Bărar.

”Mai știi in ’91 când Petea Umanschi mi-a spus să nu va încurc cu “Autostop” in prezentare? Si pănă la urmă tot am gafat. Așa am început !

După 31 de ani, azi a fost prima datâ când nu mai erai pe scenă. Băieții sunt bine! Public full. Motoare turate! Să ai lumină acolo unde ești, Adi. Moartea e grea doar pentru o viața netrăită”, a scris Dan Negru pe contul său

Dan Negru, către regretatul Adi Bărar: ”Am învățat ca orice ai vrea să faci, fă-o acum”

Dan Negru i-a mai transmis lui Adi Bărar și că a plecat de la Antena 1, precizând și că îi este dor de o glumă a artistului, dar și ce lecție a învățat în urma decesului acestuia.

”PS- să nu uit. Am plecat din Antene dar azi mi-a fost dor de gluma ta cu “Negrule, mai bine haimana decât…” Știu, găseai tu una nouă cu Suleyman.

PPS- Adi, mulțam de spoiler : la final se moare… Am învățat ca orice ai vrea să faci, fă-o acum. Nu sunt prea multe zilele de mâine.. Al tău, Blackie…” a mai scris Dan Negru.

Virusul SARS-COV2 a fost cel care l-a răpus, la Spitalul Județean Timișoara, după o luptă grea a chitaristului cu boala.

Înainte de deces, , în stare gravă. Pe lângă Covid-19, mai suferea și de alte afecțiuni medicale. Avea 61 de ani când a murit.