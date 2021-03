Dan Negru se pregătește să dea lovitura cu show-ul TV „Legende”: „Este proiectul meu anti-parastas!”

Dan Negru este unul dintre cei mai charismatici realizatori de show-uri TV. Este supranumit de mass-media din România și din Republica Moldova „Regele audiențelor” și acum se pregătește să dea o nouă lovitură pe piața industriei de divertisment. „Legende”, emisiunea pe care Dan Negru o va lansa, în curând, la Antena 1, este răzbunarea realizatorului pe ceea ce numim „lumea kitch-ului”. „Legende” reprezintă campania mea anti-parastas! Românii sunt celebri pentru parastase!”, a declarat Dan Negru, în exclusivitate, pentru FANATIK.RO.

Proiectul lui Dan Negru vizează promovarea adevăratei valori a unor personaje promovate de mass-media și de emisiunile TV în diverse contexte, mai puțin în cele care le aduc în prim plan adevărata personalitate. „Sunt oameni de care ne amintim doar când apar breaking news-urile dispariției lor. În rest, la televizor și în online apar toți neghiobii… Toți nebunii sunt lideri!”, a continuat Dan Negru.

Am aflat că emisiunea va avea un format special, urmând ca fragmente din înregistrări să fie difuzate zilnic, în jurnalele de știri. De altfel, povestea apariției acestei idei este veche, iar Dan Negru a avut sfătuitori pe măsură, din rândul marilor artiști.

Dan Negru: “Mircea Albulescu mi-a spus să mă apuc de arheologie. Avea dreptate. Așa a apărut proiectul ‘Legende’ “

Realizatorul de televiziune avea de mult timp în minte realizarea unui asemenea format. A avut, însă, nevoie de un imbold: „În urmă cu multă vreme, regretatul Mircea Albulescu mi-a spus: „Apucă-te de arheologie, bunul meu!”… Avea dumnealui vorba aia… Și a continuat: „Stai lângă oameni care au lucruri de spus, că prea stai mult lângă toți neghobii!”. Avea dreptate. Eu am stat destul lângă mulți neghiobi, la televizor, și nu mă ascund de acest lucru. Din acest motiv, voi începe acum proiectul intitulat „Legende”, dedicat oamenilor care au ceva de spus”.

Proiectul a prins contur mai ales după momentul în care Negru a realizat că putea obține incomparabil mai mult de la un interlocutor decât îi permitea formatul emisiunii. „Îmi pare foarte rău că am făcut zeci de show-uri TV, cu o mulțime de oameni importanți, cum ar fi, de exemplu, Stela Popescu, dar niciodată n-am vorbit cu ei ceva care să rămână în memoria publicului. I-am plimbat prin tot felul de formate, dar nu am reușit asta”, s-a destăinuit vedeta Antenei 3.

„Pot să-ți spun că l-am avut de câteva ori invitat pe domnul Sabin Bălașa. A povestit atât de multe lucruri importante în cabina de machiaj, dar atunci când am intrat în platou nu am apucat să „scot” de la dânsul lucrurile importante. Ca să fiu clar, mi-a povestit cum a pictat „Sala pașilor pierduți”, la vârsta de 30 de ani, dar și multe altele… În urma unor astfel de experiențe m-am gândit să recuperez timpul pierdut și mi-a venit ideea „Legendelor”, care, repet, este proiectul meu „anti-parastas”, a continuat „Regele audiențelor”.

„Robert de Niro era zero fără naiul lui Gheorghe Zamfir!”

Noul show tv va fi difuzat în serile de luni, la Antena 1, iar la fiecare emisune „Observator” va fi difuzată o parte din interviul acelei săptămâni. Pe telespectatori îi așteaptă o mulțime de surprize, iar Dan Negru a dezvăluit o parte din ele.

„Îl veți vedea pe Gheorghe Zamfir, care poveștește o mulțime de lucruri interesante, începând cu felul în care a scris muzica pentru ‘Once upon a time in America’. Oamenii știu că Zamfir a scris muzica unuia dintre cele mai importante filme din istoria cinematografiei mondiale, cu Robert de Niro în rolul principal. Toată lumea se miră: ‘De Niro, domnule!’… Dar Robert de Niro era zero în ‘Once upon a time in America’ fără naiul lui Gheorghe Zamfir!”, a punctat vedeta Antenei 1.

Luni, 5 aprilie, va fi difuzat primul fragment din cea dintâi ediție a show-ului „Legende”, iar pe 12 aprilie vom vedea interviul integral, primul invitat al lui Dan Negru fiind Ilie Năstase. Următoarea emisune îl va avea ca protagonist pe Gheorghe Zamfir.

Dan Negru, despre primul invitat: „Îl vedem pe Ilie Năstase prin prisma divorțurilor, dar a stat lângă oamenii care au construit Planeta!”

Realizatorul TV a avut amabilitatea de a ne dezvălui și câteva amănunte din culisele primei emisiuni. „Noi îl vedem pe Ilie Năstase doar prin prisma divorțurilor… Greșit! Ilie Năstase a stat lângă oamenii care au construit această Planetă! Am mers acasă la el și am făcut o mulțime de fotografii. Ei bine, am găsit în arhiva sa personală o fotografie cu Ilie și cu Joe Biden. Mi-a povestit cum l-a cunoscut Biden pe Năstase, acum mulți ani, la US Open. Și gândiți-vă că acest om este acum președintele SUA!”.

„De asemenea, Ilie mi-a relatat cum l-a întâlnit pe Rene Lacoste, fost mare jucător de tenis francez și patronul cunoscutei firme de vestimentație sportivă care îi poartă numele. La fel, mi-a povestit cum s-a împrietenit cu Adolf Dassler, omul care a creat firma „Adidas””, și-a continuat Dan Negru, dezvăluirile.

Pandemia a „omorât” emoția din show-urile de divertisment

Dan Negru este un interlocutor prietenos. Am fost curioși să aflăm cum au schimbat restricțiile pricinuite de răspândirea maladiei COVID-19 „bucătăria” emisiunilor de divertisment.

„În primul rând, vreau să mă refer la show-ul meu, ‘Next Star’, cel mai important spectacol cu copii din ultimii ani. Dincolo de încercările altor televiziuni de a produce emisiuni concurente, ‘Next Star’ a rămas singurul show de pe piața de profil, timp de 12 ani. Ei bine, a venit peste noi pandemia și emisiunea s-a oprit. Ultima oară am filmat în luna martie a anului trecut”, a povestit interlocutorul nostru.

Din fericire, lucrurile s-au mai schimbat, însă problema de fond a rămas: „De curând, am reușit să reluăm filmările, dar nu e de ajuns. Cel mai important lucru pe care pandemia l-a scos din show-urile de televiziune este emoția! Distanțarea socială duce la lipsa emoției. Când realizezi un spectacol TV și nu mai ai acel public de 100 – 300 de oameni care aplaudă, care trăiesc bucuria show-ului, emoția dispare”.

„Fără dragostea publicului, emisiunile sunt ca amorul cu o păpușă gonflabilă”

Din propria experiență, Negru a detaliat ce înseamnă, exact, emoția pentru concurenții prezenți în spectacolele de televiziune, dar și pentru spectatori: „Gândește-te că, spre exemplu, eu am avut invitat în emisiunea mea un copil care cântă formidabil. Acel copil traversează o anumită stare atunci când are în față 300 de oameni, care se ridică în picioare și îl aplaudă, și în alt fel simte emoția când vede o sală goală sau când vede maxim 50 de spectatori. Eu cred că acest fenomen se răsfrânge și asupra sălilor de teatru, etc. Nu mai există pic de emoție!”

„Nu poți fii jucător de fotbal la Liverpool și să asculți celebrul ‘You’ll never walk alone’ pe un stadion ‘Anfield Road’ gol. Pandemia a scos emoția din sufletul omului, care a devenit un robot. Din acest motiv, în zona show-urilor TV, care aveau nevoie de public, asistăm la o robotizare. Empatia apare atunci când oamenii se apropie unii de ceilalți. Îmi amintesc momentele acelea uluitoare din ‘Next Star’, cu săli pline și în momentul în care cânta un copil se ridica lumea în picioare și aplauda. Se rupea sala!”, a adăugat realizatorul TV.

La final, pentru că este și un mare admirator al „Sportului rege”, Dan Negru a conchis: „Acum, când mă uit la fotbal și joacă Liverpool, pun ăia, din ‘off’, adică din studio, sunetul tribunei. N-are nicio legătură cu fenomenul! Emoția spectacolelor TV poartă un prezervativ! Și pentru că am revenit la fotbal, acum câțiva ani, așadar înaintea debutului pandemiei, a juca în fața tribunelor goale era consecința unei amenzi. Ei bine, în această clipă, fotbalul se joacă sub stare de amendă! Același lucru se transmite și în cazul show-urilor de televiziune. Fără dragostea publicului, ele devin similare cu amorul cu o păpușă gonflabilă!”.

Din păcate, realizatorul TV nu deține detalii referitoare la posibila retragere a anumitor sponsori, care, până la începutul crizei, susțineau financiar producțiile de televiziune. Dar, cu idei curajoase, precum cea propusă de Dan Negru și referitoare la „Legendele” vieții social-culturale românești, există șanse să asistăm la surprize plăcute…