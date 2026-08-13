Dan Negru se revoltă! Cere Guvernului să taie banii publici pentru fotbalul românesc: „E Domnul Goe al statului român: repetent mereu și, totuși, răsfățat”

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David Popovici este din nou campion european la înot, însă performanța campionului român pare mai degrabă o excepție care întărește regula. O spune cunoscutul om de televiziune Dan Negru, cel care s-a săturat să plătească impozite pentru ca banii să ajungă apoi în fotbalul românesc. Un fotbal care nu mai produce talent și nu mai obține nicio performanță.

Dan Negru nu mai vrea ca banii publici să ajungă „reinvestiți” în fotbalul românesc

„Când impozitele mele se vor duce către sportul școlar, abia atunci performanța lui David Popovici va avea valoare. Acum, banii mei se duc către sportul lipsit de performanță: fotbalul. Banii alocați de stat către fotbal ajung la 50–60 de milioane de euro anual! Fotbalul e Domnul Goe al statului român: repetent mereu și, totuși, răsfățat”, a scris Dan Negru.

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Mai mult, fără a se feri de cuvinte, Dan Negru spune că orice ban public investit în fotbalul românesc este irosit, pentru că fotbalul românesc nu și-a propus să atingă niciun obiectiv „în afara de a irosi banii din impozite”. Așadar, statul român ar trebui să se gândească de două ori înainte de a trimite anual 60 de milioane de euro în conturile cluburilor de fotbal din România, indiferent de liga din care fac parte.

„ Când bulgarii jucau semifinala. Fotbalul n-a atins niciun obiectiv. Nici nu cred că mai are vreunul, în afară de a irosi banii mei din impozite”, și-a continuat Dan Negru discursul. În altă ordine de idei, tocmai pentru a sublinia paradoxul din societatea românească, Dan Negru a reamintit de Tamara Costache, o fostă mare campioană dată uitării.

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Statul român a alocat spre fotbalul românesc aproximativ 60 de milioane de euro în ultimii ani

Și, lângă David, mi-ar plăcea să o văd pe Tamara Costache. Un nume uitat! În 1986, la doar 16 ani, Tamara devenea campioană mondială la înot. Era mai tânără decât Popovici când a ajuns campioană mondială. A bătut recordul mondial la 16 ani, apoi a doborât de patru ori recordul european!

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Trăiește în anonimat, la Ploiești. Altfel, aplaudați fotbalul. Pentru că, la noi, aplauzele nu sunt un barometru al valorii, ci al zgomotului!”, a concluzionat Dan Negru. Potrivit unui studiu realizat recent de ONG-ul „Crazy Rich Athletes”, statul român a direcționat 590 de milioane de euro spre sportul românesc în perioada 2021-2024.

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Conform GSP.ro, studiul este incomplet, astfel că cifra poate fi mult mai mare. Așadar, problema sportului românesc nu e lipsa banilor ci modul lipsit de strategie și haotic în care sunt cheltuiți banii. Clubul Sportiv Dinamo a primit 106 milioane în această perioadă, fiind urmat de CSA Steaua cu 88 de milioane și Rapid cu 65 de milioane de euro. Cât despre fotbal, acesta a primit aproximativ 60 de milioane din partea statului român, lucru care-l deranjează inclusiv pe Dan Negru.