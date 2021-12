Dan Negru și Florin Piersic, imagini noi din Dubai. Cum au apărut cele două vedete

Prezentatorul și artistul sunt protagoniștii unor noi imagini, după ce zilele trecute au apărut într-o întrecere în Oceanul Indian. Cel care a pierdut pariului a fost de la Antena 1.

Acum Dan Negru a făcut un live pe pagina sa de Facebook, unde apare alături de artist de această dată la piscina hotelului unde sunt cazați în Dubai.

Moderatorul și Florin Piersic au oferit câteva detalii despre emisiunea pe care o filmează în Emiratele Arabe și care are drept subiect principal călătoriile actorului.

ADVERTISEMENT

Dan Negru, ipostază inedită alături de Florin Piersic. Cum au apărut cei doi în Dubai

Actorul în vârstă de 85 de ani s-a bucurat și a rămas plăcut surprins că foarte mulți fani din lumea întreagă au intrat în live-ul postat de Dan Negru.

Admiratorii au fost curioși să afle ce mai face Florin Piersic, care îmbină utilul cu plăcutul de când a plecat în Dubai. Pe lângă filmări, se relaxează la piscină.

ADVERTISEMENT

„Acesta este puștanul. După-amiază mergem să vedem standul României de la Expo… Deci ca să vezi pe ziceam eu, că tu m-ai înnebunit cu televiziunea. La TV nu se vede decât într-un loc.

Ce am făcut noi de Crăciun o punem și pe internet și se poate vedea oricând și peste 60 de ani. Emisiunea pe care o filmăm aici o montăm săptămâna viitoare.

ADVERTISEMENT

Legendele și tot ce am filmat noi difuzăm în seara de Ajun, așa cum facem în fiecare an. Cea de la TV se vede o dată și gata și ce am făcut aici se vede peste tot.

Am venit aici să filmăm un episod de Crăciun, o să auziți povești pe care Florin nu le-a mai spus niciodată. Am ales locul acesta pentru că am vorbit despre călătoriile lui Florin în lume”, spune Dan Negru în live-ul de pe pagina sa de Facebook.

ADVERTISEMENT

Celebrul actor a ținut să mai adauge că emisiunea de anul acesta nu scoate la iveală toate poveștile din viața sa, prezentatorul de la Antena 1 dorindu-și să-l aibă invitat și anul viitor.

Până atunci fanii așteaptă cu sufletul la gură show-ul moderat de Dan Negru, care este foarte bun prieten cu renumitul actor Florin Piersic.