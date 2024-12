Dan Negru ştie cum va fi după alegeri: „Cei care au votat cu ea trebuie să-l accepte pe el”

Al doilea tur al alegerilor prezidențiale este programat duminică, 8 decembrie, zi în care românii pun ştampila pe buletinele de vot în această campanie electorală. Acum, Dan Negru vine cu un mesaj important pentru popor, în această perioadă delicată în care România se află.

Dan Negru spune cum va fi după alegeri

România traversează o perioadă dificilă în contextul alegerilor parlamentare, dar mai ales prezidenţiale. Poporul este pus la o mare încercare, cea de a alege varianta cea mai bună pentru viitorul ţării, iar acest lucru provoacă stres şi nesiguranţă.

Ei bine, momentul final al acestei perioade se apropie de final, iar spune cum va fi după alegeri. Omul de televiziune este foarte transparent şi activ pe reţelele de socializare. Astfel, a publicat un mesaj special pentru românii afectaţi de această situaţie electorală.

Mesajul transmis de Dan Negru

Dan Negru este o figură publică foarte importantă, fiind un personaj echilibrat care reprezintă vocea poporului. Prezentatorul tv comunică des cu fanii din mediul online, iar de data aceasta a venit cu un mesaj important despre alegerile prezidenţiale.

Acesta este de părere că indiferent de rezultatul final, poporul va trebui să accepte noul indiferent care va fi numele lui. Vedeta îndeamnă populaţia la pace, aducând aminte de mișcările de stradă din anii ’90, atunci când minerii s-au revoltat, au venit la București și i-au bătut pe demonstranții din Piața Universității, însă cu rezultate zero.

„Vor să vă învrăjbească”

„Ştim că duminică e ultima zi în care mai punem ştampilele. Nu ştiu ce o să fie duminică, dar ştiu ce trebuie să fie luni. Luni, pe 9 decembrie, cei care au votat cu ea, dacă sunt mai puţini, trebuie să-l accepte pe el şi cei care au votat cu el, dacă sunt mai puţini, trebuie s-o accepte pe ea.

Cei care vă spun altceva vă întărâtă, vor să vă învrăjbească, să vă încaiere. Generaţia mea a trecut pin asta. În anii 90 s-au încăierat unii cu alţii, unii nu i-au acceptat pe alţii. Au fost mitinguri, bătăi, certuri.

În Piaţa Universităţii au venit minerii , s-au bătut cu protestatarii, au venit şi jandarmii. Ştiţi ce s-a schimbat? Nimic. Zero. Cei are ne-au învrăjbit atunci au făcut bani pe la spatele nostru. Noi am pierdut degeaba 10 ani.

Dan Negru: ”Nimeni nu investește într-o țară în care unii se încaieră cu alții”

În România s-a deschis primul mall abia la sfârşitul lui 1999. Între timp, ungurii, polonezii, cehii le aveau de mult pentru că nimeni nu-i nebun să investească bani într-o ţară în care unii se încaieră cu alţii.

Cei care vă învrăjbesc acum, cei care vă întărâtă vă vor răul. De asta există o singură şansă luni dimineaţă. Cei care au votat cu ea, dacă sunt mai puţini, trebuie să-l accepte pe el şi cei care au votat cu el, dacă sunt mai puţini, trebuie s-o accepte pe ea. E singura cale prin care Moş Crăciun poate să vină din nou în România, peste câteva zile”, a transmis Dan Negru pe reţelele de socializare.

Duminică, 8 decembrie, românii sunt chemați la vot pentru a-și alege viitorul președinte. Ultimii doi candidați rămași în cursa pentru Cotroceni sunt Elena Lasconi, susținută de USR și independentul Călin Georgescu.