Dan Negru, aluzie la Survivor și Românii au talent? Vedeta Kanal D: ”A face divertisment din slăbiciunile oamenilor a devenit o banalitate”

Dan Negru a decis să vorbească despre situația în care este televiziunea din ziua de azi, acuzând, fără ascunzișuri, emisiunile care au mare succes la public că profită la maximum de situația în care se află concurenții din cadrul reality-show-urilor.

”Se vorbește mult zilele astea despre umilința in tv și despre concurenți umiliți in talent show-uri sau reality-uri. Știu cu ce se mănâncă, am fost printre primii prezentatori de astfel de show-uri, acu 20 de ani când “Marea Provocare”(Fear Factor) un humiliting-show, a detronat pe targetul comercial “Surprize-Surprize”. Era începutul…”, spune Dan Negru.

Dan Negru, aluzii la Survivor România

”Am scris chiar împreună cu o colegă, M.M, un format de tip humiliting: Șerifi de România. Între timp a face divertisment din slăbiciunile oamenilor a devenit o banalitate. În show-urile de umilire miza nu e câștigătorul ci învinsul față de care publicul trebuie să se simtă superior. (…)

Într-un talent-show sau reality nu alegerea câștigătorului e cheia, ci umilirea celui învins. Atunci publicul se simte bine”, mai spune Dan Negru pe conturile sale de socializare.

Iar emisiunea despre care vorbește, explicit, Șerifi de România, a fost primul show în stil Survivor, dar făcut în baza unui script autohton. În cadrul emisiunii care, la acea vreme, era difuzată de Antena 1, mai multe vedete au locuit o perioadă în pădure sau în Delta Dunării, în condiții extrem de modeste, fiind supuse la probe dificile, de îndemânare, de forță, de supraviețuire, că în armată.

Ba chiar, ca asemănare cu Survivor România, în cadrul show-ului despre care vorbește Dan Negru se regăseau concurenți care au participat în mai multe sezoane de Survivor România sau Exatlon: Vladimir Drăghia, Andreea Tonciu, sau Giani Kiriță. Și, ca fapt divers, certurile dintre CRBL și Giani Kiriță, două caractere puternice, au făcut, la acea vreme, deliciul publicului.

Vedeta Kanal D, apel împotriva show-urilor în care este difuzat scandalul

Dan Negru susține, de altfel, că asemenea show-uri sunt difuzate doar pentru profiturile televiziunilor comerciale care le difuzează și că el nu ar mai dori să vadă sau să prezinte așa ceva. ”Sunt campanii masive împotriva acestor tipuri de show-uri de umilință, dar câștigurile financiare sunt încă uriașe. (…)

Audiența humiliting-show-urilor e încă mare în lume. Sunt victorioase. Dar sunt victorii care te coboară și înfrângeri care te ridică! Eu am învățat însă ceva în anii ăștia: ca să strălucești, nu trebuie să stingi lumina celuilalt…”, mai precizează fostul prezentatori tv de la emisiunea ”Te pui cu blondele”.

Aluzia pe care o face Dan Negru cu privire la e evidentă. La reality-show-ul difuzat acum de Pro TV (după ce a fost ”furat de la Kanal D), concurenții sunt puși, în momentul consiliilor de nominalizare sau de eliminare, să își justifice alegerile făcute împotriva altor concurenți, iar disputele nu lipsesc.

Mai mult, discuția inițiată de pare să atace și Românii au Talent, un alt show cu o priză uriașă la publicul din România. ” cu probleme sunt mai importanți decât talentele veritabile (…)

Cu cât etapele de audiții ale unui talent show sunt mai lungi, cu atât targetul de umilință e mai puternic. Audițiile fac audiența cea mai mare pentru că acolo există concurenții de sacrificiu pe care juriile îi umilesc”, explică Dan Negru.

Dan Negru, show la Kanal D

, după mai bine de două decenii petrecute în postul din Băneasa. Mutarea vedetei TV a provocat, la acea vreme, o mare vâlvă în lumea televiziunii, mai ales că acesta a fost unul dintre cei mai apreciați prezentatori, show-urile sale realizând adevărate recorduri de audiență.

„E cea mai frumoasă provocare din televiziune: să căutăm oameni care au minte, oameni inteligenţi. Pe ei televiziunea din România i-a cam ocolit până acum. Concursul creierelor e cel mai frumos pariu pe care-l pun în televiziune, la Kanal D. Şi o să începem cu cel mai uşor de înţeles quiz show din istoria televiziunii mondiale!”, spune Dan Negru, conform unui comunicat de presă difuzat de Kanal D.

De altfel, deja, a fost dat startul castigului pentru emisiunea pe care Dan Negru o va avea la Kanal D, show-ul nefiind încă numit oficial. ”Dacă ai un vocabular vast, îti merge mintea şi îţi place să te joci cu cuvintele, intră în jocul nostru! E simplu: noi dăm definiţia, tu ne dai soluţia!”, au anunţat cei de la Kanal D ca cerințe pentru show-ul lui Dan Negru.