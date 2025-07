Dan Nistor a dezvăluit ce a discutat cu colegii în vestiar la Ararat – U Cluj 0-0: „Slab! Am fost prea crispați, prea fricoși”

”U” Cluj s-a întors în cupele europene după o pauză de 53 de ani. Foarte însă fotbaliștii nu i-au putut bucura. Dan Nistor este conștient de partida slabă pe care echipa sa a făcut-o în meciul de debut din Conference League și speră la mult mai multe reușite în meciul retur.

ADVERTISEMENT

Dan Nistor, dezamăgit după meciul slab din Armenia: „Am fost prea crispați”

”U” Cluj a întâlnit Ararat-Armenia în turul al doilea din UEFA Conference League, însă Ardelenii nu au avut ocazii notabile, în timp ce armenii au pus presiune uriașă pe poarta lui Gertmonas în repriza secundă.

Dan Nistor, unul dintre veteranii „Șepcilor Roșii”, nu a evitat să critice jocul mult sub așteptări al echipei clujene: „A fost primul meci al lui ‘U’ Cluj în cupele europene după 53 de ani. Am făcut un meci extrem de slab, dar ne bucurăm că nu am primit gol. Cu ajutorul acestor suporteri minunați suntem încrezători că putem trece de acest tur doi.

ADVERTISEMENT

Am fost prea crispați, prea fricoși. Încet-încet, o să fie mai bine, cred eu. Am vorbit la vestiar că ne va ajuta vântul, dar ne-am relaxat prea mult și din cauza asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Din păcate nu am putut să le oferim o victorie suporterilor care au venit într-un număr atât de mare aici, în Armenia. Ei au jucat bine, dar sperăm ca la retur să-i punem în mai mare dificultate”, a spus Dan Nistor la finalul partidei cu Ararat-Armenia.

ADVERTISEMENT

”U” Cluj poate evita un adversar greu dacă se va califica în turul al treilea

Dacă Universitatea Craiova a avut șansă la tragerile la sorți, ”U” Cluj nu poate spune același lucru. În cazul în care va trece de armeni, ardelenii vor întâlni câștigătoarea dintre Aktobe și Sparta Praga.

ADVERTISEMENT

Deși nu mai sunt la nivelul din anii trecuți, praghezii ar fi o nucă destul de tare în drumul formației lui Neluțu Sabău pentru accesul în play-off. Cu toate acestea, ”U” Cluj a primit o veste bună: Kazahii au câștigat manșa tur cu 2-1, după ce echipa cehă a redus din diferență în minutul 90 dintr-un penalty.

ADVERTISEMENT

Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, Sparta Praga este cotată la 77 de milioane de euro, iar Aktobe, echipa lui Vlad și Vătăjelu, costă puțin sub 10 milioane de euro. Lotul clujenilor are o cotă de piață de 14,4 milioane de euro.