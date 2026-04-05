Dan Nistor a distrus-o pe Rapid după ce U Cluj s-a impus cu 2-1 în Giulești: „Își bat joc de acest club!” Cum a comentat criza de nervi de la schimbare

Dan Nistor (37 de ani) a fost în prim plan la Veteranul a făcut o criză de nervi în finalul primei reprize în momentul în care a fost schimbat de Cristiano Bergodi (61 de ani). Nistor s-a dezlănțuit și la flash-interviu, când i-a atacat pe fotbaliștii giuleșteni.

Dan Nistor, dezlănțuit după Rapid – U Cluj 1-2

Dan Nistor n-a prins finalul primei reprize în teren. Bergodi a fost nevoit să îl schimbe pe experimentatul mijlocaș central după accidentarea jucătorului U21, Alin Chinteș. După victoria din Giulești, și i-a „urecheat” pe fotbaliștii rapidiști. U Cluj a câștigat în Giulești, deși, la pauză, gazdele aveau 1-0.

„Am câștigat cele 3 puncte, e foarte important pentru noi, ne bucurăm că am câștigat iar aici. Avem o serie de 9 victorii consecutive. Avem în acest play-off 3 din 3, cred că suntem pe drumul cel bun. Se mai întâmplă și astfel de meciuri, poate am ieșit puțin relaxați ținând cont istoricul nostru pe Giulești crezând că e meciul câștigat de la început, dar ne-am revenit până la final și mă bucur că am câștigat.

Nu aș vrea să fiu răutacios cu cei de la Rapid. Am un prieten aici foarte bun, nu vreau să îi dau numele, dar la ce salarii au și ce bani se investesc, unii jucători își bat joc de acest club. Așa am simțit. Sunt superficiali. Cred eu. Dar pe noi ne-a ajutat chestia asta și mă bucur că am câștigat. Nu îi cert, zic, așa, cu ghilimele de rigoare. În fine, e problema lor”, a declarat Dan Nistor, după Rapid – U Cluj 1-2.

În minutul 45+1, după accidentarea lui Chinteș, Bergodi a făcut două înlocuiri. Au intrat Atanas Trică și Dino Mikanovic și au ieșit Chinteș și Dan Nistor. „E normal, din păcate această regulă, nu avem ce să facem, nu ne putem împotrivi. Să fii schimbat în minutul 44. Trebuie să respect decizia antrenorului. Am venit direct la vestiare, e normal să fiu supărat. Orice jucător la vârsta mea era supărat. Nu cred că acum cineva trebuie să fie supărat pe mine. E decizia antrenorului și o să vedem. Mai sunt șapte meciuri, plus unul dacă ne calificăm și în finala Cupei.

(n.r. – Acum ți-a trecut supărarea?) Da. Pentru că am câștigat sunt foarte bucuros, pentru echipă, pentru jucători. Sper ca Alin să fie bine și cel mai important e că am câștigat”, a adăugat veteranul Universității Cluj.

Mendy, „killer-ul” Rapidului

Meciul a fost decis de „dubla” lui Oucasse Mendy (24 de ani). A fost a treia reușită a francezului în Giulești. „Este o victorie importantă, care ne dă multă speranță pentru următorul meci, pentru viitor.

Am marcat 3 goluri aici în Giulești dar e grație coechipierilor mei pentru că formăm o echipă fantastică și un grup foarte bun. Nu suntem favoriți încă. Luăm meci cu meci și vedem ce va fi de acum înainte”, a transmis Oucasse Mendy.