Dan Nistor a fost premiat înainte de derby! A ironizat-o pe FCSB: “Europa e departe de ei”

Dan Nistor ar putea bifa cel mai bun an din toată cariera sa. Duminică seară, mijlocaşul a ajuns la un număr important de meciuri în primul eșalon. Fostul jucător al lui Dinamo a fost titular în partida cu FCSB, care i-ar putea aduce pe olteni mai aproape de titlu.

UPDATE, 12 iulie, ora 23:40 / “Era important să câștigăm cele 3 puncte. Probabil că o să sărbătorim în această seară și de mâine ne gândim la meciul cu Botoșani. Cred că acesta este cel mai important moment din viața mea de fotbalist. Sper să trecem cu bine peste acest moment și să ridic trofeul deasupra capului.

Mister are o experiență foarte mare ca fost jucător și ca antrenor și sunt convins că o să ne dea câteva palme ca să ne trezim pentru că astăzim nu am făcut un joc foarte bun, chiar dacă am câștigat. Cei de la Steaua au avut posesia mai multă și aici nu trebuie să se întâmple așa.

E un derby al campionatului, iar cei de la Steaua vor primi o veste nu foarte bună pentru ei. S-ar putea să nu se califice în finala Cupei și pentru ei ar fi un dezastru. Trebuie să muncească și să se califice pentru că Europa e departe de ei. Eu sper să câștig campionatul. E cel mai important pentru mine, iar după aceea pot să mă las. E foarte greu să mă las”, a declarat Dan Nistor la finalul meciului.

Dan Nistor a venit la Craiova la începutul anului și a fost un transfer reușit. ”El Chapo” este porecla pe care a primit-o Nistor de la fanii Craiovei.

Meciul dintre Craiova și FCSB reprezintă meciul cu numărul 300 pentru fotbalistul din Rucăr în prima ligă. La 20 de ani s-a apucat Nistor de fotbal.

Dan Nistor a ajuns la meciul 300 în Liga 1

”Eu abia la 20 de ani am avut primul meu contact, la Liga a 3-a. Până atunci, am jucat în curtea școlii, și era o echipă acolo, la județ, în Liga a 5-a. Ne vedeam sâmbăta și jucam pe un mic și o bere”, a dezvăluit jucătorul în urmă cu ceva ani.

”Nistor ar fi o pierdere foarte mare pentru noi. Din punctul meu de vedere, Dan Nistor este netransferabil. Mai avem de luptat, avem patru etape hotărâtoare și avem nevoie de un fotbalist ca el. Noi trebuie să obținem maximum de puncte, iar celelalte să se încurce.

E clar că programul nostru este foarte dificil”, spunea Prunea, care nu a fost de acord ca jucătorul să plece pe doar 250 de mii de euro.

Dan Nistor este preferatul lui Gigi Becali de la Universitatea Craiova: ”Nistor are valoare, nu poți să spui că nu e valoros. Nistor e cel mai bun dintre toți. Dar la mine e bănuțul, mă! Dacă nu iau bănuțul, nu mă interesează”, spunea finanțatorul bucureștenilor înaintea derby-ului.