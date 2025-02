Dan Nistor a reacționat după golul superb marcat de Blănuță contra Unirii Slobozia: „Mi-aș fi dorit foarte mult să fie jucătorul nostru”

Condusă la pauză cu 2-1 în disputa de pe teren propriu contra Unirii Slobozia, . Victoria le asigură clujenilor prezența în play-off.

Reacția lui Dan Nistor după U Cluj – Unirea Slobozia 3-2

Mamadou Thiam a înscris primul gol al întâlnirii, dar oaspeții au întors rezultatul înainte de pauză, după reușitele semnate de Florinel Ibrian și Filip Blazek. Iulian Cristea a restabilit egalitatea în minutul 64, iar . Dan Nistor a oferit două pase decisive, la prima reușită și la cea de-a treia, iar golgheterul lui U Cluj a tras concluziile la finalul partidei.

„De-a lungul acestui campionat am avut foarte mari probleme cu echipele mai slab cotate, am pierdut destul de multe puncte. Astăzi am demonstrat că suntem o familie, o echipă unită, am revenit de la 2-1 și cred că am meritat victoria.

Slobozia e o echipă foarte incomodă, s-a văzut că avem jucători de valoare, de calitate, ne bucurăm că ne-am îndeplinit obiectivul, acela de a fi în play-off. Nu pot să zic că vom câștiga campionatul, dar cu siguranță ne vom bate pentru el.

Eu am mai fost în play-off, sunt bucuros că am ajuns și cu U Cluj. Aici se fac pașii treptat, după o finală de Cupă pierdută și ratarea play-off-ului, acum am intrat în play-off și cred că pașii sunt bine gândiți și, de ce nu, să fim surpriza plăcută a campionatului. De acum încolo, presiunea a dispărut și tot ce se întâmplă va fi un bonus” a declarat mijlocașul.

„Mi-aș fi dorit foarte mult ca Blănuță să fie jucătorul nostru”

Experimentatul fotbalist a abordat și subiectul situației lui Vladislav Blănuță, fotbalist care aparține de FC U Craiova: „Eu cred că avem doi atacanți foarte buni, mi-aș fi dorit foarte mult ca Blănuță să fie jucătorul nostru, din păcate este doar împrumutat. Thiam la fel, eu cred că este unul dintre cei mai buni atacanți din România, mă bucur foarte mult că a revenit la noi. Sper ca cei doi să nu se oprească aici, să marcheze cât mai multe goluri”.

În etapa precedentă, . Până la finalul sezonului regulat, clujenii vor juca doar contra unor formații care vor evolua în play-out, Oțelul, FC Botoșani și Farul.

Dan Nistor a vorbit despre problemele pe care echipa sa le-a întâmpinat în partidele cu grupări din a doua jumătate a clasamentului: „Poate ne relaxăm prea mult cu echipele mai slab cotate, iar când intervine această relaxare, te pedepsesc. Trebuie să fim mai atenți pe viitor, ne va aștepta un meci foarte greu la Galați, iar de acolo va trebui să venim cu punct sau puncte, este foarte important să rămânem sus în clasament”

După acest succes, „șepcile roșii” au ajuns la 48 de puncte și ocupă în acest moment locul 3, la egalitate cu a doua clasată Universitatea Craiova și la un punct în urma liderului FCSB.