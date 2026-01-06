Dan Nistor, revoltat de ce a pățit Ciprian Deac la CFR Cluj: „E o umilință! Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți!”

ADVERTISEMENT

U Cluj se află în Antalya, Turcia, unde își efectuează cantonamentul de iarnă. Dan Nistor a oferit o primă reacție după meciul amical contra lui Fatih Karagumruk. Ce a spus despre fostul său coleg de la rivala CFR Cluj.

Dan Nistor, șocat de cazul lui Ciprian Deac la CFR Cluj

Echipele din SuperLiga se află în plin cantonament de iarnă. CFR Cluj a ales să plece la Oliva Nova, Spania, în timp ce U Cluj, rivala din oraș, a mers împreună cu mai multe echipe din campionat în Antalya, Turcia.

iar vestea a provocat un ecou în fotbalul românesc. Dan Nistor, care a jucat alături de Deac în Gruia în sezonul 2017/2018, a reacționat vehement la capătul

„Îmi pare rău pentru el, pentru că suntem și prieteni destul de buni. Are ditamai cariera în spate și da, cred că e cuvântul potrivit. E o umilință! Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți în cariera lor.

A dus echipa aia în Europa League, Champions League și așa mai departe. Dar sunt problemele lor. Azi ești bun, mâine ești făcut… Din păcate, nu există recunoștință la noi în țară”, a declarat Dan Nistor.

Așteptările lui Dan Nistor de la 2026

Dan Nistor a vorbit de asemenea și despre aspirațiile sale în acest an. Veteranul lui U Cluj vrea să fie apt în toate jocurile din 2026 și să își ajute echipa să repete cel puțin performanța din sezonul trecut.

„Sper să fie bine. Cel mai mult îmi doresc să fiu sănătos după accidentarea destul de urâtă de la final de 2025. Sper să nu mai am astfel de probleme în acest an și să îmi ajut echipa să își îndeplinească obiectivele. Minimul ar fi să repetăm ce am făcut anul trecut, să intrăm în play-off să facem o figură frumoasă și să ajungem într-o cupă europeană cu puțină șansă.

E foarte grea lupta la play-off, cea mai grea din ultimii ani. Sunt foarte multe echipe care se bat pentru două locuri, dar mai sunt 9 meciuri, 9 finale, și se pot întâmpla multe”, a mai spus Nistor.

37 de ani are Dan Nistor

7 contribuții în total în 17 meciuri are Dan Nistor în acest sezon la U Cluj