Dan Nistor, acces de furie după ce a fost schimbat în Rapid – U Cluj. De ce l-a scos, de fapt, Bergodi

Dan Nistor (37 de ani) a cedat nervos în finalul primei reprize din , când Cristiano Bergodi (61 de ani) a decis să îl schimbe cu Mikanovic.

Cristiano Bergodi, forțat să îl schimbe pe Nistor în Rapid – U Cluj

Cristiano Bergodi a fost obligat să facă o dublă schimbare în finalul primei reprize din Rapid – U Cluj. Antrenorul italian a rămas fără fără jucător U21după ce Răzvan Onea l-a accidentat pe Alin Chinteș. Fundașul dreapta al Rapidului i-a provocat o entorsă omologului său, care n-a mai putut continua partida.

Cum Bergodi nu avea alt fundaș dreapta U21 pe banca de rezerve, italianu la fost nevoit să îl trimită în teren pe atacantul Atanas Trică și să mai opereze o modificare. Tehnicianul ardelenilor a decis să îl înlocuiască pe Dan Nistor, iar pe teren a fost introdus Dino Mikanovic. Decizia lui Bergodi nu i-a convenit lui Nistor, care a avut un acces de furie.

și-a dat nervos bandajele de la încheieturile mâinilor și a ieșit de pe teren fără să dea mâna cu Cristiano Bergodi. Ba, mai mult, Nistor a șutat violent într-o sticlă de pe margine, după care s-a dus direct la vestiare. Dan Nistor n-a înțeles, așadar, că decizia lui Bergodi nu a fost una personala, ci una tactică.

Până când mai are Dan Nistor contract cu U Cluj

Dan Nistor joacă la U Cluj din iarna lui 2023, când a venit liber după despărțirea de Universitatea Craiova. Deși va împlini 38 de ani în luna mai, mijlocașul central mai are contract cu „șepcile roșii” până vara lui 2027. Fotbalistul născut la Rucăr a îmbrăcat de 126 de ori tricoul studenților, reușind să dea 37 de goluri și să ofere 27 de pase decisive.

