Sport

Dan Nistor, acces de furie după ce a fost schimbat în Rapid – U Cluj. De ce l-a scos, de fapt, Bergodi

Cristiano Bergodi l-a schimbat pe Dan Nistor în finalul primei reprize din Rapid - U Cluj. Veteranul „șepcilor roșii” n-a înțeles decizia antrenorului și a avut un acces de furie
Cristian Măciucă
05.04.2026 | 21:53
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Dan Nistor (37 de ani) a cedat nervos în finalul primei reprize din Rapid – U Cluj, când Cristiano Bergodi (61 de ani) a decis să îl schimbe cu Mikanovic.

Cristiano Bergodi, forțat să îl schimbe pe Nistor în Rapid – U Cluj

Cristiano Bergodi a fost obligat să facă o dublă schimbare în finalul primei reprize din Rapid – U Cluj. Antrenorul italian a rămas fără fără jucător U21după ce Răzvan Onea l-a accidentat pe Alin Chinteș. Fundașul dreapta al Rapidului i-a provocat o entorsă omologului său, care n-a mai putut continua partida.

ADVERTISEMENT

Cum Bergodi nu avea alt fundaș dreapta U21 pe banca de rezerve, italianu la fost nevoit să îl trimită în teren pe atacantul Atanas Trică și să mai opereze o modificare. Tehnicianul ardelenilor a decis să îl înlocuiască pe Dan Nistor, iar pe teren a fost introdus Dino Mikanovic. Decizia lui Bergodi nu i-a convenit lui Nistor, care a avut un acces de furie.

Vetereanul „șepcilor roșii” și-a dat nervos bandajele de la încheieturile mâinilor și a ieșit de pe teren fără să dea mâna cu Cristiano Bergodi. Ba, mai mult, Nistor a șutat violent într-o sticlă de pe margine, după care s-a dus direct la vestiare. Dan Nistor n-a înțeles, așadar, că decizia lui Bergodi nu a fost una personala, ci una tactică.

ADVERTISEMENT
Până când mai are Dan Nistor contract cu U Cluj

Dan Nistor joacă la U Cluj din iarna lui 2023, când a venit liber după despărțirea de Universitatea Craiova. Deși va împlini 38 de ani în luna mai, mijlocașul central mai are contract cu „șepcile roșii” până vara lui 2027. Fotbalistul născut la Rucăr a îmbrăcat de 126 de ori tricoul studenților, reușind să dea 37 de goluri și să ofere 27 de pase decisive.

ADVERTISEMENT
  • 2 goluri și 1 assist are Dan Nistor împotriva Rapidului
  • 300 de mii de euro e cota de piață a lui Dan Nistor conform site-ului transfermarkt.com
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Ilie Dumitrescu, reacție nervoasă în studioul Digi Sport: 'Să vină el și să...
iamsport.ro
Ilie Dumitrescu, reacție nervoasă în studioul Digi Sport: 'Să vină el și să vă facă emisiunile și întrebările!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!