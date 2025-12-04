Dan Nistor, accidentare incredibilă la U Cluj! Era pregătit să intre pe teren, dar a fost scos din circuit de un coleg! Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ghinion teribil pentru Dan Nistor înaintea ultimului meci din campionat, cu Universitatea Craiova. Veteranul lui U Cluj a suferit o accidentare incredibilă, pe care i-a provocat-o chiar un coleg
Cristian Măciucă
04.12.2025 | 16:46
EXCLUSIV FANATIK
U Cluj a fost privată de aportul lui Dan Nistor (37 de ani) la partida cu Universitatea Craiova. Remiza albă de pe Cluj Arena a închis etapa a 18-a din SuperLiga, iar veteranul „șepcilor roșii” nu a putut juca dintr-un motiv incredibil.

Dan Nistor a fost accidentat de un coleg la antrenament

U Cluj se pregătește fără Dan Nistor pentru meciul cu Sepsi din etapa a 2-a a fazei grupelor Cupei României. Mijlocașul central nu și-a putut ajuta colegii nici în duelul cu Universitatea Craiova, încheiat la egalitate, scor 0-0. În ciuda remizei cu oltenii, conducerea „șepcilor roșii” este mulțumită de cum arată echipa sub comanda lui Cristiano Bergodi.

„În ultimele 5 meciuri am reușit să acumulăm 10 puncte. Suntem mulțumiți cu cele 5 meciuri de campioant. Sperăm la fel la meciul de azi de cupă, pentru că e un obiectiv să ajungem cât mai departe în această competiție. Sperăm să închidem cât mai bine ultimele 3 meciuri de campionat, să facem cât mai multe puncte și să rămânem aproape de play-off în pauza competițională.

Craiova a avut o prestație foarte bună în primă repriză. A avut și încrederea primită de la meciul cu Mainz, un meci foarte bun, solid. Au controlat prima repriză în totalitate, dar în a doua repriză am ieșit mai bine și puteam fi și noi mai periculoși, dar putem spune că suntem mulțumiți cu acel punct”, a declarat Radu Constantea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Suntem mulțumiți. Avem o medie de 2 puncte/meci în campionat. Victoria de la Buzău. Am avut câteva probleme de lot, de efectiv. Ne-a lipsit și Dan Nistor destul de mult, Chipciu la ultimul meci. Avem câțiva accidentați care nu și-au revenit. Putem fi mulțumiți.

U Cluj vrea Cupa României

U Cluj are meci cu Sepsi, la Sf. Gheorghe, în etapa a 2-a din Grupa C a Cupei României. Partida are loc joi, 4 decembrie, de la ora 16:15.

„(n.r. – Care e situația lui Nistor?) Săptămâna trecută, miercuri, a avut un mic incident la antrenament cu un coleg, care l-a accidentat din greșeală. Vedem dacă putem să îl recuperăm pentru meciul cu Hermannstadt.

Îți revenise, era pregătit pentru meciul cu U Craiova. Nu știam dacă va începe din primul minut, dar făcea parte din lot. Sperăm să îl recuperăm cât mai repede”, a adăugat președintele Universității Cluj.

  • 15 meciuri, 3 goluri și 4 assist-uri are Dan Nistor în acest sezon de SuperLiga

SABOTAJ DIN INTERIOR la U Cluj!? Dan Nistor, SCOS DIN CIRCUIT de un coechipier. ANUNTUL conducerii

Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! „Suntem în discuții avansate”. Exclusiv
Fanatik
Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! „Suntem în discuții avansate”. Exclusiv
