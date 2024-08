Dan Nistor, avertisment pentru ”câini” înainte de U Cluj – Dinamo: ”Nu am mamă, nu am tată!”

Cele două formații au avut un start de sezon foarte bun, ”șepcile roșii” fiind pe primul loc în clasament, fără înfrângere, în timp ce ”roș-albii” ocupă ultima treapăt a podiumului înaintea jocului direct.

Dan Nistor, mesaj clar înainte de U Cluj – Dinamo

Înaintea partidei U Cluj – Dinamo, care este programată luni, 2 septembrie, de la ora 21:30, veteranul Dan Nistor a mărturisit că nu se va dezice niciodată de perioada petrecută în Ștefan cel Mare, dar acum vrea doar câștige.

”Neluțu Sabău ne dă foarte mare încredere plus că la foarte multe ședințe ne spunem că la meci noi suntem antrenorii în teren. Ne responsabilizează foarte tare și acest lucru cred eu că ne motivează foarte mult.

Plus că suntem un grup unit și acum presiunea e foarte mare. Noi fiind jucători cu experiență foarte mare eu cred că putem să trecem la nivelul următor. La fel ca la Steaua (n.r. – FCSB), Dinamo, Rapid și aici a început să fie o presiune foarte mare. Publicul e numeros și va trebui să fim la cel mai înalt nivel în continuare.

(n.r. – despre meciul cu Dinamo) Dinamo va rămâne și va fi mereu în sufletul meu, dar când voi intra pe teren nu am mamă, nu am tată, nu cunosc pe nimeni”, a declarat Nistor, pentru .

Nistor visează la echipa națională

Universitatea Cluj este lider în SuperLiga după victoria din deplasare cu Gloria Buzău, scor 2-0, iar la final Dan Nistor a mărturisit că pentru că mai este mult până departe.

”Șepcile roșii” au ajuns pe primul în campionatul intern după o pauză îndelungată. . Clujenii au mai fost pe primul loc după etapa a 3-a din stagiunea 1970-1971.

Prestațiile foarte bune avute în acest start de sezon l-au făcut pe Dan Nistor să se gândească la și așteaptă o convocare din partea selecționerului.

”Mircea Lucescu decide de cine are nevoie la lot. Pentru mine ar fi ceva senzațional să fiu la echipa națională. Eu și Alex Chipciu nu părem că avem 35 sau 36 de ani. Cred că noi doi am ajuta echipa mult. Dacă ținem cont că vin de la țară, a fost greu pentru mine să ajung la lotul național, dar cât am ajuns, a fost bine”, a spus Nistor.