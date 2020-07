Dan Nistor, avertisment pentru Dinamo: „O să piardă toată meciurile!”

Dan Nistor, fostul căpitan al lui Dinamo, a vorbit despre situația de la fostul club.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mijlocașul Universității Craiova crede că Dinamo nu are nicio șansă în meciurile care vor urma, dacă vor fi nevoiți să joace cu juniorii.

Totodată, acesta crede că ar exista o posibilitate, și anume să fie înghțat play-out-ului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dan Nistor, avertisment pentru Dinamo

Dan Nistor, fostul căpitan al lui Dinamo, a vorbit despre situația de la fostul său club și îi avertizează pe „câini”: „Din ce am auzit, sunt șanse foarte mari ca play-off-ul să se termine pe teren. În play-out este destul de greu, pentru că sunt mult mai multe meciuri şi aţi văzut ce probleme sunt la Dinamo,

Îmi doresc ca Dinamo să nu retrogradeze. E adevărat, s-au făcut multe greşeli şi în trecut. Dinamo nu are ce să caute în această situaţie şi sper să nu meargă în liga a doua.

ADVERTISEMENT

Din punctul meu de vedere, cu juniorii n-au nicio şansă. Vor pierde toate meciurile. Dar poate va exista o soluţie, să se îngheţe play-out-ul”.

Ilie Poenaru, săgeți către Dinamo

Ilie Poenaru vrea ca finalul campionatului să se joace pe teren, lansând un atac și asupra lui Dinamo: „Aş vrea ca Dinamo să se salveze pe teren, asta e dorinţa noastră, a tuturor, şi că nu se încearcă alte metode.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru că nu este fair-play pentru celelate echipe care am muncit un an de zile. Se înceacă salvarea luI Dinamo, cum s-a încercat salvarea şi altor echipe. Vorbim de tradiţie, dar din păcate nu mai joacă tradiţia.

Din păcate, acum mă refer şi la noi, că suntem puţini marginalizaţi, că ce căutăm pe la Liga 1… Păi, căutam, am ajuns prin muncă, prin seriozitate, am demonstrat, am demonstrat numai pe teren, o demonstrăm şi acum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Încă nu suntem salavaţi, dar suntem o echipă bună, o echipă redutabilă, care e în stare de a face rezultate foarte mari”.