Dan Nistor a vorbit despre conflictul cu Andrei Cordea de după CFR Cluj – U Cluj 3-2. Ce mesaj i-a transmis

Derby-ul CFR Cluj – U Cluj din etapa 26 din SuperLiga a fost câștigat de gazde cu scorul de 3-2. Dan Nistor, marcator în acest meci, a reacționat la final. Ce a spus experimentatul fotbalist despre rezultat, dar și despre scandalul iscat după fluierul final.

Dan Nistor a reacționat după CFR Cluj – U Cluj 3-2 și și-a avertizat rivalele din campionat

CFR Cluj a câștigat derby-ul orașului contra rivalei U Cluj. „Feroviarii” s-au impus cu 3-2 și au sărbătorit din plin triumful în fața adversarilor, dar mai ales faptul că au urcat pentru prima dată în acest sezon pe loc de play-off.

, a spus că echipa lui a dominat partida și că golurile primite au fost categoric din cauza greșelilor comise de colegii săi. Experimentatul mijlocaș a avertizat pe toată lumea că U Cluj va fi și mai puternică după acest meci.

„Vedem ce va fi. Cred că am dominat meciul. Golurile marcate de ei au fost, de fapt, marcate de noi, greșeli copilărești. Probabil mulți dintre jucători nu sunt învățați cu acest derby. Sper pe viitor să nu mai facem astfel de greșeli, pentru că ne-au costat. Acest meci ne întărește și mai tare, o să vedeți. Vă promit eu că așa va fi”, a spus inițial Dan Nistor.

Dan Nistor a spus ce s-a întâmplat între Andrei Cordea și Cristiano Bergodi. „Gesturile lui erau către mister!”

Ulterior, Dan Nistor a oferit detalii importante despre scandalul de la finalul meciului, când

„Cordea a spus că mi-a făcut anumite semne, dar nu erau pentru mine, îl las să creadă că este ca el, dar nu este. E profesionist, a jucat la nivel mare… Gesturile lui erau către mister (n.r. – Cristiano Bergodi). Nu pot să le reproduc!”, a mai spus Nistor.