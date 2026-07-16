Dan Nistor, dărâmat după U Cluj – Dinamo Kiev: „Parcă sunt blestemat! Să mai mergem și noi pe la biserică”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Dan Nistor, devastat după deznodământul din U Cluj – Dinamo Kiev

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Dan Nistor (38 de ani) a fost, așa cum era și firesc de altfel, extrem de supărat după ce U Cluj a fost eliminată de Dinamo Kiev din Europa League, în primul tur preliminar, după executarea loviturilor de departajare. După cum se știe deja destul de bine, „șepcile roșii” au pierdut în aceeași manieră recent și Supercupa României, dar și finala Cupei României în sezonul trecut, ambele în fața Universității Craiova.

Dan Nistor, devastat după deznodământul din U Cluj – Dinamo Kiev

De asemenea, echipa antrenată în prezent de Cristiano Bergodi a mai fost învinsă la loviturile de departajare în trecutul apropiat și de Sepsi într-o finală de Cupă, dar și într-o finală de baraj pentru Conference League, tot de Universitatea Craiova. „Din păcate, pentru mine este a cincea înfrângere la penalty-uri, parcă sunt blestemat. Cred că fanii meritau o calificare, din păcate asta e soarta noastră, sper să facem ceva, dacă se poate, să nu mai ajungem la penalty-uri. Nu putem să câștigăm, nu știu ce se întâmplă, să mai mergem pe la biserică, să mai țină și Dumnezeu cu noi.

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Ne doare. Dacă vă uitați cu ce jucători am terminat noi în teren și ce jucători au ei, e diferență destul de mare. Totuși ne-am ridicat la nivelul acestui meci. Le-am antrenat și înainte de Craiova, și ieri, le antrenăm de fiecare dată, au ratat jucători mari, Roberto Baggio și alții mai mari. Se poate întâmpla. Sper ca pe viitor să nu mai ajungem la penalty-uri sau, dacă ajungem, să câștigăm și noi, nu știu, o Cupă, o Supercupă, ceva.

Va fi un meci greu și cu Brann, nu vom mai juca acasă. Clar pleacă ei favoriți, vom vedea ce vom scoate din această dublă. Dar important e meciul de duminică, începe SuperLiga, va fi un nou sezon greu”, a declarat la flash-interviu după