Dan Nistor, declarații de senzație după Rapid – U Cluj 0-2. „Învierea o prindem ori în autocar, ori prindem vreo biserică pe drum”

. Ardelenii s-au impus cu 2-0 pe terenul celor de la Rapid București, în etapa a 5-a a play-off-ului Superligii. La final, veteranul echipei, Dan Nistor, a vorbit despre jocul din Giulești.

U Cluj, 3 victorii din 3 în fața Rapidului

Universitatea Cluj a fost echipa mai incisivă în fața porții. Ovidiu Bic și Macalou au fost marcatorii echipei lui Neluțu Sabău, însă „șepcile roșii” au ratat și alte ocazii importante.

Este a treia victorie din tot atâtea posibile obținute în acest sezon de U Cluj în fața celor de la Rapid. De altfel, în această seară, „șepcile roșii” au făcut un joc foarte bun pe faza defensivă. Giuleștenii nu au reușit să străpungă apărarea compactă a ardelenilor.

La finalul partidei din Giulești, Dan Nistor a ținut să le mulțumească fanilor pentru susținere. Veteranul celor de la U Cluj s-a declarat mulțumit de felul în care echipa sa a arătat și speră în continuare la un loc în cupele europene. El a recunoscut că, în trecut, a avut șansa de a juca pentru cei de la Rapid.

Dan Nistor: „Eu am avut oportunitatea de a juca aici, dar alte persoane nu m-au vrut”

„E o victorie importantă, una meritată. Ne bucurăm că am putut să batem Rapidul pentru a treia oară în acest sezon. Eu cred că trebuia să câștigăm și meciul cu Dinamo și, în seara aceasta, altfel se discuta. Pentru noi era foarte important să câștigăm cele 3 puncte. Dinamo nu are voie în Europa.

Urmează returul și sper să acumulăm cât mai multe puncte până la final. Cred că toate aceste echipe merită locul în play-off. Sunt echipe de tradiție. Atât eu, cât și clubul, transmitem condoleanțe familiei îndoliate. Sperăm ca suporterii să aibă sărbători fericite.

Învierea o prindeam ori în autocar, ori prindem vreo biserică pe drum. Avem și noi acum două zile libere. Europa este departe încă. Abia s-a terminat turul. Mai sunt 15 puncte puse în joc. Clasamentul se va strânge și mai tare. Trebuie să ne ridicăm la nivelul rivalilor.

Îmi pare rău pentru cei de la Rapid. Am aici foarte mulți prieteni. Asta e viața. Unii pierd, alții câștigă. Am mai zis și o zic încă o dată: a fost o atmosferă superbă în această seară. Eu am avut oportunitatea de a juca aici, dar alte persoane nu m-au vrut”, a declarat Dan Nistor la finalul partidei.