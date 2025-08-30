Sport

Dan Nistor, discurs fără rețineri după Unirea Slobozia – U Cluj 0-1: „Și fotbaliștii mari dacă vin aici calcă pe minge”

Universitatea Cluj s-a impus la limită în disputa cu Unirea Slobozia, scor 1-0. Dan Nistor a avut totuși un motiv de nemulțumire la finalul partidei.
Daniel Işvanca
30.08.2025 | 21:44
Dan Nistor discurs fara retineri dupa Unirea Slobozia U Cluj 01 Si fotbalistii mari daca vin aici calca pe minge
Dan Nistor, acuzații la adresa gazonului de la Clinceni, după 1-0 cu Unirea Slobozia FOTO:Gheorghe Fluster/SPORT PICTURES

Universitatea Cluj și-a adjudecat toate cele trei puncte din disputa cu Unirea Slobozia, echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău reușind să se impună la limită pe stadionul din Clinceni. Dan Nistor a marcat unicul gol din acest joc, însă a avut un motiv de nemulțumire la finalul meciului.

Dan Nistor, dezamăgit de starea gazonului de la Clinceni

Universitatea Cluj a obținut al treilea succes din actuala ediție de campionat, însă victoria a venit pe un teren dificil la Clinceni. Formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău a marcat unicul gol al partidei prin Dan Nistor, din pasa lui Atanas Trică.

După fluierul final, veteranul „șepcilor roșii” a vorbit despre starea deplorabilă a gazonului de la Clinceni, de care s-au plâns mai toate echipele care au evoluat pe acest teren contra Unirii Slobozia sau a celor de la Metaloglobus București.

A fost a treia victorie a sezonului pentru ardeleni, care au ajuns la două succese la rând în deplasare. Precedenta victorie a Universității Cluj a venit pe terenul celor de la Farul Constanța, cu același scor, 1-0.

„E bine atunci când se termină cu bine! Cred eu că această victorie și acest rezultat reprezintă o nouă pornire pentru noi. A fost destul de complicat. Ați văzut cu toții ce condiții sunt aici la Clinceni. Și la meciul cu Metaloglobus am încercat să tragem un semnal de alarmă, dar din păcate nu s-a putut.

E greu să joci în asemenea condiții, indiferent cât de bun ești ca fotbalist. Și fotbaliștii mari care au mai trecut pe aici… Dacă vin pe aici se încurcă, calcă pe minge! E destul de greu. Astea sunt condițiile. Trebuie să ne adaptăm la ele și mergem înainte.

Mă bucur că am spart gheața și că am reușit să marchez. Sper ca aceste 3 puncte să reprezinte un nou început pentru noi. E și normal ca așteptările să fie mari de la noi. Am terminat pe locul 4 în sezonul trecut și am jucat în Conference League. Primordial va fi acum să ne calificăm în play-off”, a declarat Dan Nistor la finalul partidei, potrivit Digi Sport.

