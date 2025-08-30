Dan Nistor, discurs fără rețineri după Unirea Slobozia – U Cluj 0-1: „Și fotbaliștii mari dacă vin aici calcă pe minge”

, echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău reușind să se impună la limită pe stadionul din Clinceni. Dan Nistor a marcat unicul gol din acest joc, însă a avut un motiv de nemulțumire la finalul meciului.

Dan Nistor, dezamăgit de starea gazonului de la Clinceni

Universitatea Cluj a obținut al treilea succes din actuala ediție de campionat, însă victoria a venit pe un teren dificil la Clinceni. a marcat unicul gol al partidei prin Dan Nistor, din pasa lui Atanas Trică.

După fluierul final, veteranul „șepcilor roșii” a vorbit despre , de care s-au plâns mai toate echipele care au evoluat pe acest teren contra Unirii Slobozia sau a celor de la Metaloglobus București.

A fost a treia victorie a sezonului pentru ardeleni, care au ajuns la două succese la rând în deplasare. Precedenta victorie a Universității Cluj a venit pe terenul celor de la Farul Constanța, cu același scor, 1-0.

„E bine atunci când se termină cu bine! Cred eu că această victorie și acest rezultat reprezintă o nouă pornire pentru noi. A fost destul de complicat. Ați văzut cu toții ce condiții sunt aici la Clinceni. Și la meciul cu Metaloglobus am încercat să tragem un semnal de alarmă, dar din păcate nu s-a putut.

E greu să joci în asemenea condiții, indiferent cât de bun ești ca fotbalist. Și fotbaliștii mari care au mai trecut pe aici… Dacă vin pe aici se încurcă, calcă pe minge! E destul de greu. Astea sunt condițiile. Trebuie să ne adaptăm la ele și mergem înainte.

Mă bucur că am spart gheața și că am reușit să marchez. Sper ca aceste 3 puncte să reprezinte un nou început pentru noi. E și normal ca așteptările să fie mari de la noi. Am terminat pe locul 4 în sezonul trecut și am jucat în Conference League. Primordial va fi acum să ne calificăm în play-off”, a declarat Dan Nistor la finalul partidei, potrivit .