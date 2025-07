Dan Nistor, discurs manifest înainte de revenirea lui U Cluj în cupele europene: „Echipele din România merită mai mult respect, locul nostru este mai sus”

La finalul meciului U Cluj – UTA 1-1, Dan Nistor a vorbit în mod special despre revenirea echipei sale în cupele europene. „Șepcile roșii” se duelează cu Ararat din Armenia în turul doi preliminar din Conference League, cu prima manșă programată să se dispute joi, 24 iulie, de la ora 19:00 în deplasare pentru echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău.

Dan Nistor, extrem de motivat înainte de revenirea lui U Cluj în cupele europene

Mijlocașul formației ardelene a subliniat că a trecut prin momente foarte delicate pentru el în ceea ce privește duelurile din competițiile continentale pe vremea când se afla la Universitatea Craiova, cum ar de exemplu experiența din 2020 din Europa League contra celor de la Lokomotiv Tbilisi, și astfel își dorește foarte mult să nu mai treacă printr-o astfel de dezamăgire.

De asemenea, Nistor a mai punctat și că, în viziunea sa, echipele din România ar merita în general rezultate mai bune la nivel internațional, dar în același timp și să primească mai mult respect din partea adversarilor.

„Ne bucurăm că am reușit să revenim, cu puțină șansă cred că puteam să și întoarcem scorul. Ok, 6 meciuri (n.r. de când U Cluj nu a mai câștigat cu UTA), dar e o perioadă foarte lungă, astăzi chiar voiam să câștigăm, dar am făcut un joc destul de slăbuț, am greșit multe pase.

„Echipele din România merită mai mult respect, locul nostru este mai sus, nu aici”

Ne pregătim de următorul meci, sper din tot sufletul să nu ne facem de ras. Am avut foarte multe lucruri, asta încercăm mereu la antrenament, astăzi nu am reușit asta în marea parte a timpului.

Avem mulți jucători noi, încet-încet se vor integra, sunt convins că ne vor ajuta pe viitor. Da, e un meci foarte important, vreau să nu mai dezamăgesc, am trăit niște dezamăgiri când eram la Universitatea Craiova, nu vreau să mai trăiesc.

Echipele din România merită un pic mai mult respect, locul nostru este mai sus, nu aici”, a declarat Dan Nistor la flash-interviul de la finalul meciului în care în prima repriză, la scorul de 0-0.