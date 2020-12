Dan Nistor e sincer după înfrângerea clară cu FCSB: „Scorul putea fi mult mai mare!”

Universitatea Craiova a făcut meci dezamăgitor, iar Dan Nistor a recunoscut faptul că oltenii au scăpat lejer cu doar două goluri primite în derby-ul cu noul lider din Liga 1, FCSB. Căpitanul Nicușor Bancu a vorbit și el despre problemele mari din apărarea oltenilor

Craiovenii a început mai bine meciul, dar au fost taxați de Man la prima ocazie a celor de la FCSB, iar Toni Petrea deja se gândește la campania de achiziții din iarnă, după ce Gigi Becali a rezolvat deja transferul fundașului Radunovic.

Olimpiu Moruțan, Dennis Man, Florinel Coman și Darius Olaru au fost demolatorii defensivei oltenilor în acest meci. De cealaltă parte singurul remarcat poate fi Mirko Pigliacelli, care a limitat proporțiile scorului cu câteva intervenții providențiale.

Dan Nistor recunoaște superioritatea categorică a celor de la FCSB

Dan Nistor a fost foarte sincer la interviul de după înfrângerea clară din derby-ul pentru primul loc cu FCSB: „Am avut acele două ocazii destul de mari, care nu au intrat și apoi ne-au marcat gol. Golul doi ne-a debusolat, iar scorul putea fi mult mai mare.

Anul trecut am câștigat aici, am pierdut la ei. Trebuie să muncim și să mergem mai departe. Trebuie să acumulăm punctele pentru play-off și apoi vrem să câștigăm campionatul, dar trebuie să lăsăm capul jos și să vedem unde am greșit.

Vom vedea dupa această pauză. La Cluj trebuie să scoatem puncte și vom vedea din iarnă. Va fi un meci greu, dar sperăm să repetăm ce am făcut anul trecut și să câștigăm. Important e să ne refacem. Ei au meritat victoria și trebuie să mergem mai departe”, a spus Dan Nistor la finalul meciului cu FCSB.

Căpitanul Nicușor Bancu, declarație suprinzătoare: „A fost o debandadă totală”

„Până să marcheze ei, noi am dominat meciul. Dacă nu marchezi cu o echipa bună, e greu să câștigi puncte. Ei ne-au taxat la prima ocazie. A fost o debandadă totală, ne-am pierdut după golul doi. Noi am fost montați foarte bine, dar dacă marcam era alta soarta meciului. Trebuia să marcăm.

Campioana CFR e o echipă bună. Am vorbit de revanșă si n-am reușit, dar e important să nu pierdem acolo. Alex a făcut câteva meciuri mai slabe si trebuie să își aștepte rândul (n.r. Alexandru Mateiu). FANATIK a anunțat în exclusivitate faptul că Alexandru Mateiu nu a fost inclus în lotul pentru meciul cu FCSB, deși este titular de bază la echipă.

Întotdeauna e nevoie de jucători. Rămâne de văzut cine va veni, chiar dacă azi am jucat mult mai slab e vina tuturor că am luat bătaie. A venit acea fază de la primul gol și de acolo s-a tăiat tot”, a spus și căpitanul oltenilor Bancu.

