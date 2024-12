Dan Nistor i-a ”distrus” pe suporterii lui Sepsi după partida cu U Cluj: ”Păcat că publicul de aici nu e civilizat”

Dan Nistor i-a atacat pe fanii celor de la Sepsi, . Mijlocașul ”șepcilor roșii” a spus despre aceștia că nu sunt civilizați.

Mijlocașul central al trupei pregătite de Ioan Ovidiu Sabău i-a acuzat pe suporterii din Sfântu Gheorghe că i-au înjurat pe jucătorii Universității Cluj pe parcursul întregii confruntări.

”Echipa gazdă a rămas în 10 oameni și nu am putut să înscriem. E clar că avem o problemă cu echipele care se închid. Am făcut totuși un an foarte bun. , așa au decis. Ce putem să facem? Ei au reluările în față, văd mai bine ca mine.

Au jucat foarte bine. Cred că ne-a surprins terenul. A fost o idee foarte bună. Felicitări, au avut un teren senzațional. Păcat că publicul de aici nu e civilizat. Știam că oamenii de aici sunt civilizați. Ăștia sunt oamenii. Ne-au înjurat. Ne-au făcut în toate felurile.

Obiectivul nostru este play-off-ul. Cred că play-off-ul este atins 85% – 90%”, a declarat Dan Nistor, la interviul de la finalul confruntării dintre Sepsi Sfântu Gheorghe și Universitatea Cluj, la .

Egalul care le încurcă pe ambele echipe

Sepsi OSK și U Cluj au remizat (0-0) în prima partidă din etapa a 21-a a Superligii. Gazdele au jucat în inferioritate numerică din minutul 5, de la eliminarea lui Florin Ștefan.

Lidera U Cluj a ajuns la 37 de puncte în urma acestui rezultat. ”Șepcile roșii” pot să piardă prima poziție la finalul anului, dacă Dinamo (35) o învinge pe Rapid duminică.

De asemenea, FCSB (34) o poate egala pe echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău. Pentru a realiza acest lucru, roș-albaștrii trebuie să se impună în deplasarea cu Poli Iași de luni.

La rândul ei, Sepsi acumulează 30 de puncte și poate să cedeze locul șase de play-off. O victorie a giuleștenilor (28) în derby-ul de duminică îi urcă automat pe aceștia peste covăsneni. Tot în aceeași zi, Petrolul (28) o va înfrunta, pe teren propriu, pe nou-promovata Unirea Slobozia.