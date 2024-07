Dan Nistor, atac neașteptat la Dan Șucu după golul cu FCSB: „Nu se pricepe la fotbal”

Dan Nistor a reușit să înscrie golul egalizator pentru Universitatea Cluj dintr-o lovitură de la unsprezece metri. , ceea ce i-a adus un val de acuze din partea lui Dan Șucu. Olteanul nu a rămas dator.

Dan Nistor, mesaj dur pentru Dan Șucu după ce a marcat din penalty împotriva FCSB: „Mai multă baftă în afaceri”

Reporterii au abordat cu Dan Nistor după FCSB – U Cluj 1-1 subiectul penalty-ului ratat în sezonul trecut: „Ai marcat din penalty împotriva FCSB-ului. Meciul trecut ai ratat. Aștepți scuze din partea patronului de la Rapid, care te-a acuzat data trecută?”.

Jucătorul nu a ezitat și a răspuns fără să stea pe gânduri: „Să fie sănătos patronul de la Rapid. Îi doresc multă baftă. Mai multă baftă în afaceri, că la fotbal, din câte văd, nu se pricepe”.

: „Dacă aș fi paranoic, m-aș gândi că toată povestea cu ‘omenia’ este o metodă de a distrage atenția, pentru a nu ne concentra pe întrebarea ‘Cum de a putut un jucător atât de talentat, cum este Nistor de la U Cluj, să execute faza loviturii de pedeapsă atât de stângaci?’”.

Dan Nistor, supărat că nimeni de la U Cluj nu i-a luat apărarea după declarațiile lui Dan Șucu: „Aș cere în mod cert explicații”

Dan Nistor declara despre acest scandal în luna februarie: „De asemenea, dacă aș fi patronul echipei respective, aș cere în mod cert explicații. Numai că această echipă este una dintre multele echipe conduse de primării, fără patron și, în concluzie, pe nimeni îndreptățit să solicite un răspuns.

Totuși, pe antrenorul lor, îl considerăm un monument de cinste și seriozitate. În lipsa patronului, garanția că acel club își apără corect interesul sportiv ne vine de la antrenor”, a mai spus veteranul „șepcilor roșii”.

Mijlocașul central în vârstă de 36 de ani e optimist și crede că U Cluj va avea un sezon bun: „E greu, am întâlnit echipa campioană. Rezultatul este echitabil, e bine că nu am plecat cu mâna goală de aici.

Am destulă experiență. Sper să nu mai fac greșeli ca în campionatul trecut. FCSB este o echipă destul de puternică puternică, le doresc baftă în cupele europene. De ce să nu se califice? România merită mult mai mult.

Cred că în scurt timp noii jucători și echipa vor arăta destul de bine. Timpul va demonstra dacă suntem mai buni. Eu sper să fie așa. Anul acesta avem obiectiv să ne calificăm în play-off”.

Alex Chipciu a vorbit despre FCSB: „E cea mai bună echipă din România”

Alex Chipciu s-a bucurat să revină în Ghencea:„ Sunt foarte obosit acum. A fost un meci greu pentru noi, e bine că am plecat cu un punct. Puteam să plecăm cu trei, puteam să plecăm și cu zero, ăsta e adevărul. A fost ok temperatura, frumos stadionul, frumos cu suporterii, a fost un meci frumos”.

Nu sperietoare, că și noi avem o victorie cu ei. Încercăm să jucăm fotbal și contracarăm stilul lor de joc. Au jucători de calitate. Din ce am văzut în cantonament, avem un lot mai competitiv decât anul trecut. Sunt multe schimbări, e clar că nu suntem omogeni. Trebuie să ne omogenizăm, să vedem și un sistem, că am schimbat și sistemul. Ne adaptăm și vedem cum ne vom simți meciurile viitoare.

Va fi greu pentru FCSB cu Maccabi, dar ca lot și condiții cred că e cea mai bună echipă din România”, a mai declarat la finalul partidei fostul jucător al FCSB la .