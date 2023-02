Dan Nistor, înţepături pentru Universitatea Craiova: “Este un pas înainte, chiar dacă mă bat la retrogradare!”. Ce a spus Sabău după 2-2 cu Chindia

Universitatea Cluj a încheiat la egalitate, . Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a condus cu 2-0, însă finalul a fost de coşmar, golul egalării venind în minutul 90+5, după o gafă în lanţ a apărării adverse.

Dan Nistor, înţepături pentru Universitatea Craiova: “Este un pas înainte, chiar dacă mă bat la retrogradare!”

a fost integralist la debutul său pentru “şepcile roşii”. Mijlocaşul a uitat deja de Universitatea Craiova şi chiar a trimis câteva înţepături pentru fosta sa echipă:

“Este o schimbare importantă în viaţa mea. Este un pas înainte, chiar dacă mă lupt pentru evitarea retrogradării. Sunt foarte multe echipe, iar când se vor înjumătăţi punctele, va fi bătaie mare.

Cred că la golul doi a fost fault în atac. Când cheamă arbitrul la VAR, se dă fault în atac. La penalty-ul gazdelor când a fost chemat, a fluierat. Acum trebuia să fie la fel. Vreau să mă refac, avem un meci important sâmbătă”, a spus Nistor.

Ioan Ovidiu Sabău: “Când n-ai jucători care să comunice între ei, e greu”

Antrenorul “şepcilor roşii”, Ioan Ovidiu Sabău a fost supărat pe finalul de meci, în care elevii săi au fost foarte apatici şi le-au permis celor de la Chindia să atace şi să egaleze:

“Ne-am creat multe ocazii de a înscrie. Joc plăcut, dinamic. Dar cum se întâmplă mereu la noi… a trebuit să îi împing, să joace mai sus fundaşii. Am fost apatici în duelurile cu atacanţii adverşi. Când trebuia să fim agresivi, nu am reuşit să fim.

Am cedat destul de uşor. Mai erau două sau trei minute. Când n-ai jucători care să comunice între ei, e greu. N-am cum să nu îi felicit pentru cum s-au comportat, cum au jucat. Am controlat, am pierdut foarte mult.

Am pierdut două puncte, ceea ce este foarte important. Am fost timizi, trebuia să îi facem să joace înapoi. Nu trebuia să îi lăsăm să bage mingea în careu. Nistor este foarte bun, mi-au plăcut şi fundaşii centrali, dar acolo mai avem multe lucruri de rezolvat.

Trebuie să învăţăm din această înfrângere. Ca din fiecare meci. La fel ca şi cu Mioveni, unde puteam să şi câştigăm, să şi pierdem”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului.