Dan Nistor, jucătorul problemă! Corneliu Papură nu e singurul antrenor cu care a intrat în conflict

Înlocuit pe finalul meciului din deplasare cu Astra, mijlocașul oltean Dan Nistor a avut o ieșire nervoasă la adresa antrenorului Corneliu Papură, gestul său dând de înțeles că între ei ar exista ceva animozități. De altfel, Nistor este recunoscut ca un jucător-problemă, care a avut mereu conflicte cu antrenorii la echipele pe unde a evoluat.

Deși a oferit un assist la golul egalizator marcat de Cicâldău, Nistor a fost în schimbat în minutul 83 al partidei de la Giurgiu cu Astra, încheiată 1-1. În momentul înlocuirii, el a vociferat vehement la adresa staff-ului tehnic, și-a aruncat nervos mănușile și a refuzat să îmbrace geaca pe care i-o oferise una dintre persoanele aflate pe banca de rezervă.

Aceste gesturi de frustare, amplificate și de rezulatele mai puțin bune înregistrate de Universitatea Craiova în ultimul timp, indică un posibil conflict cu antrenorul Corneliu Papură, aflat și el într-un moment de cumpănă al carierei.

Fără victorie de 4 meciuri, situația devine încordată în sânul Universității Craiova, ceea ce începe să dea naștere la conflicte. Iar cel mai grav este că acestea apar acum între jucători și staff-ul tehnic, mai precis cu antrenorul Corneliu Papură.

A fost mai întâi vorba despre Alexandru Mateiu, acum i-a venit rândul lui Dan Nistor. Mijlocașul transferat iarna trecută de la Dinamo a avut o reacție nervoasă la adresa antrenorului în momentul înlocuirii din partida cu Astra și, dacă ar fi să ne luăm după antecendente, nu e exclus ca acest conflict să se termine cu o despărțire. Ori de Nistor, ori de Papură.

De altfel, nici tehnicianul Universității nu este o persoană foarte agreabilă (sau agreată), având de-a lungul timpului mai multe contre cu diverse persoane din cadrul clubului. Pe lângă cazurile Mateiu și Nistor, este arhicunoscut scandalul din primăvara anului trecut cu doctorul Stamatescu, soldat în cele din urmă cu demisia (demiterea) lui Papură. Iar în ultima perioadă, așa cum FANATIK v-a informat în exclusivitate, au ieșit la iveală și divergențele pe care antrenorul principal le are cu Robert Tufiși, colaboratorul său care se ocupă de pregătirea portarilor,

Transferat în ianuarie 2020 de la Dinamo pentru 260.000 de euro, Dan Nistor a bifat până acum 32 de partide în tricoul Universității Craiova și a reușit să înscrie 5 goluri. Totuși, sezonul acesta este unul dezamăgitor pentru el, având ca „performanțe” în cele 18 partide disputate în toate competițiile doar două assist-uri.

Reacția lui Dan Nistor față de Coneliu Papură nu pare să mire pe nimeni, el fiind recunoscut ca un jucător care a creat probleme pe la mai toate echipele pe la care a trecut. Tupeist și cu gura mare, Nistor a intrat mai mereu în conflict cu antrenorii și nu a ținut cont de numele acestora, fie că a fost vorba de renumiții Dan Petrescu, Cosmin Contra și Dusan Uhrin sau de „bobocii” Florin Bratu și Corneliu Papură.

Prima contră adevărată a avut-o cu… Cosmin Contra. Se întâmpla la Dinamo, în prima parte a anului 2017. Și asta în ciuda faptului că începutul mandatului tehnicianului la Dinamo a fost un real succes. Contra reușea atunci să obțină in extremis calificarea în play-off, pentru ca apoi să se lupte cu șanse mari chiar pentru câștigarea campionatului. A terminat până la urmă pe 3, dar și așa „câinii” obțineau calificarea într-o cupă europeană după o pauză îndelungată.

În ciuda acestor rezultate bune, relațiile dintre Cosmin Contra și Dan Nistor au fost mereu reci, dar cei doi s-au suportat o vreme pentru că aveau interese comune. Cum însă două caractere puternice nu aveau loc în același club, devenea clar că despărțirea era inevitabilă. Antrenorul l-a acuzat de nenumărate ori pe Nistor că destabilizează atmosfera la echipă, așa că i-a făcut „vânt” cu prima ocazie.

Prilejul s-a ivit în pauza competițională din vara lui 2017. La CFR Cluj tocmai venise antrenor Dan Petrescu, care avea obiectiv câștigarea campionatului. Și pentru asta îi trebuia un lot competitiv, valoric și numeric. Astfel că cele două cluburi au ajuns la un acord pentru un schimb de jucător, Dan Nistor luând drumul Ardealului, în locul său sosind în „Ștefan cel Mare” portughezul Filipe Nascimento.

Din păcate pentru Dan Nistor, nici relația cu Dan Petrescu nu a funcționat la parametri normali, jucătorul fiind nemulțumit că este folosit prea puțin, în timp ce antrenorul i-a reproșat că s-a plâns în public de acest lucru.

„Un jucător de fotbal profesionist, dacă are o problemă, trebuie să o rezolve în interiorul clubului, nu cu presa, nu cu prietenii. El ştie unde e vestiarul meu, unde mă dezbrac, unde stau toată ziua, era acolo şi venea, pentru că sunt deschis să vorbesc cu toţi jucătorii.

Din ce am citit în ziare, el ar fi răbufnit la adresa mea! La adresa mea ca antrenor n-a răbufnit niciun jucător şi am antrenat jucători cu nume în fotbalul mondial. N-am avut jucători care au venit să răbufnească, e clar că toţi antrenorii din lume au jucători nefericiţi, pe cei care nu joacă”, spunea Dan Petrescu la acea vreme despre situația lui Dan Nistor.

Acuzat și la la Cluj că face atmosferă proastă în vestiar și incită la revoltă, era limpede ca lumina zilei că zilele lui Dan Nistor la CFR erau numărate, mai ales că Dan Petrescu era recunoscut ca un antrenor care nu acceptă astfel de ieșiri în decor. Și a venit, evident, despărțirea, jucătorul întorcându-se la Dinamo în ianuarie 2018, după numai 6 luni petrecute în Gruia.

Întoarcerea la Dinamo l-a liniștit doar parțial pe Dan Nistor. A stat cuminte, fără să se certe cu antrenorii, doar până în toamnă. Când l-a luat în „colimator” pe Florin Bratu, provocând în cele din urmă demiterea acestuia după un meci pierdut la Iași. Jucătorul primise o ofertă de transfer la FCSB și fiindcă mutarea nu s-a mai realizat a început să inflameze spiritele la echipă, ceea ce antrenorului de la vremea respectivă nu i-a picat foarte bine. Însă, de data aceasta, Nistor a ieșit învingător, cel sacrificat fiind tehnicianul.

„Sincer, mi-a spus că vrea să plece la Steaua, că e o oportunitate, să îl lăsăm să plece. Din momentul ăla, nu a mai fost jucătorul pe care îl știam. Nistor mi-a destabilizat vestiarul, din momentul ăla. El, în vestiar, vorbește în fiecare zi cu tinerii numai de bani, de zeci de mii de euro, așa se laudă. A reușit să destabilizeze și să distrugă o muncă pe care am făcut-o noi aici”, dezvăluia atunci Florin Bratu motivul conflictului cu Dan Nistor.

„Îmi pare rău și îmi cer scuze lui Contra și lui Mutu că am ignorat mesajul lor când am venit la Dinamo. Pe holurile Federației, când mi-am luat la revedere de la ei, după ce am plecat de la naționala U18, mi-au spus: «Bratone, ai grijă cu Nistor». Îmi pare rău că am neglijat sfatul lor” – Florin Bratu