Dan Nistor, performanță istorică în SuperLiga! La 38 de ani, a egalat recordul uluitor al lui Ionel Dănciulescu

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Dan Nistor a scris o nouă pagină de istorie în fotbalul românesc. Mijlocașul Universității Cluj a ajuns la 515 meciuri disputate în prima ligă, egalând astfel recordul deținut până acum de Ionel Dănciulescu. La 38 de ani, „decarul” ardelenilor a urcat pe primul loc în clasamentul all-time al aparițiilor în primul eșalon, iar la următoarea prezență va deveni lider solitar.

Dan Nistor a intrat în istoria fotbalului românesc! Recordul lui Dănciulescu a fost egalat

Cristiano Bergodi a decis să îl trimită titular pe Dan Nistor în duelul cu FC Botoșani, iar mijlocașul a bifat astfel meciul cu numărul 515 în prima ligă, egalându-l pe Ionel Dănciulescu în fruntea clasamentului jucătorilor cu cele mai multe prezențe din istoria competiției.

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Dan Nistor a ajuns la 515 apariții în SuperLiga României, iar Universitatea Cluj a marcat momentul printr-un videoclip special publicat pe pagina oficială de Facebook. În material, mijlocașul citește o scrisoare adresată „copilului care nu a încetat să spere”, în timp ce suporterilor le sunt prezentate imagini de colecție din cariera sa. Vezi video . Totodată, la meciul U Cluj – FC Botoșani, Dan Nistor a primit cadou o minge și un tricou special chiar de la Ionel Dănciulescu.

Cariera uluitoare a lui Dan Nistor: de la paznic la hotel, la jucătorul cu cele mai multe apariții în SuperLiga!

Spre deosebire de majoritatea fotbaliștilor care au scris istorie în România, Înainte să se remarce pe teren, a lucrat chiar și ca paznic la un hotel din localitate. Evoluțiile bune i-au adus transferul la Internațional Curtea de Argeș, iar în vara anului 2010 a debutat în Liga 1 pentru Pandurii Târgu Jiu.

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În 2013 a prins transferul în Franța, la Evian, însă aventura din Ligue 1 nu a durat mult. După doar câteva luni a revenit în România și și-a relansat cariera tot la Pandurii, unde a redevenit titular incontestabil. Au urmat transferurile la Dinamo, CFR Cluj, Universitatea Craiova și, în cele din urmă, Universitatea Cluj. A câștigat titlul de campion cu CFR Cluj, iar alături de Universitatea Craiova a cucerit Cupa și Supercupa României. În paralel, a strâns și șapte selecții la echipa națională a României.

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Din 2023 evoluează pentru Universitatea Cluj. Chiar dacă a trecut de 38 de ani, Nistor a rămas unul dintre cei mai constanți fotbaliști din SuperLigă. Este căpitanul și principalul om de creație al echipei,

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Topul jucătorilor cu cele mai multe prezențe în prima ligă:

Dan Nistor – 515

Ionel Dănciulescu – 515

Costică Ștefănescu – 490

Florea Ispir – 485

Ladislau Bölöni – 484

Dacă va fi pe teren și în etapa următoare, Dan Nistor nu va mai împărți primul loc cu nimeni. Va deveni, oficial, fotbalistul cu cele mai multe meciuri disputate în istoria primei ligi din România.