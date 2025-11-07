Dan Nistor, răspuns aprig pentru critici după U Cluj – Metaloglobus 3-1: „Nu sunt doar eu cu Chipciu! Toți jucătorii sunt plătiți”

ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj s-a impus în fața lui Metaloglobus, scor 3-1, în primul meci din returul campionatului regulat din SuperLiga. Dan Nistor a marcat o „dublă”, iar la finalul duelului a ținut să aibă un mesaj pentru critici.

Dan Nistor, discurs ferm după cele două goluri din U Cluj – Metaloglobus 3-1

La scurt timp după fluierul final din U Cluj – Metaloglobus, Dan Nistor a mărturisit că e foarte bucuros că echipa sa a reușit să se impună pe teren propriu după șase luni de zile. , „veteranul” speră că nu este nimic grav, acesta simțind o contractură.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa să câștige. Mă bucur că am marcat cele două goluri. Din păcate, am simțit o mică contractură, sper să nu fie nimic mai grav. Ne bucurăm că am câștigat. Sper să fie un punct de plecare.

A început returul, am început cu dreptul. Dacă nu mă înșel, este prima victorie acasă după șase luni de zile. E dureros, dar ne bucurăm că în sfârșit am spart gheața și sper să continuăm pe aceeași linie. Vine această pauză pentru națională, cred că este benefică pentru noi. Trebuie să punem câteva lucruri la punct și sper ca în meciul viitor să fim și mai bine”, a declarat Dan Nistor la flash-interviu.

ADVERTISEMENT

Nistor, replică tăioasă pentru critici

În continuare, Dan Nistor a avut un mesaj special pentru cei care critică echipa. Mijlocașul a transmis că suporterii nu ar trebui să dea doar în el și Alex Chipciu în , pentru că nu doar ei sunt plătiți.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Te-ai descătușat la gol) Da… Învățându-i pe anumiți oameni cu victoriile și cu evoluțiile bune… Echipa asta nu stă doar în anumiți jucători! Toți jucătorii sunt plătiți și ar trebui să se uite și la alții, nu numai la Nistor și la Chipciu.

Am suferit foarte tare, familia a fost alături de mine și îi mulțumesc pe această cale. Ei să continue cu vorbele și cu injuriile, eu sunt puternic și duc mai departe. Cu siguranță voi deveni mult mai puternic decât am fost până acum”, a mai spus Dan Nistor.

ADVERTISEMENT

Ce spune Dan Nistor despre instalarea lui Cristiano Bergodi la U Cluj

Cât despre numirea lui Cristiano Bergodi, Nistor a apreciat că este un tehnician foarte bun, acesta lucrând cu el și la Universitatea Craiova. Totodată, mijlocașul a punctat că noul antrenor are totuși nevoie de puțin timp de acomodare.

„(n.r. – A fost o asistență scăzută) Sincer, e și normal. Nu avem rezultate pe care le-am avut anul trecut. Celor care au venit vreau să le mulțumesc pe această cale, a fost o vreme urâtă, a plouat. Din păcate, nu avem rezultatele dorite de ei și de noi.

Eu am mai lucrat cu domnul Bergodi la Craiova. După cum știți, am fost la un pas să câștigăm campionatul. Îi va trebui și lui o perioadă foarte lungă, pentru că nu cunoaște orice jucători și îi va fi și dânsului la fel de greu”, a încheiat Dan Nistor.