Dan Nistor, reacție spumoasă după victoria din Dinamo – U Cluj 1-3: ”Acum îmi dau singur cu trafaletul”

Trupa lui Ioan Ovidiu Sabău a făcut un pas important către calificarea în cupele europene după victoria din partida Dinamo – U Cluj 1-3, iar Dan Nistor a avut mărturisit că bucuria este de nedescris.

Prima reacție a lui Dan Nistor după Dinamo – U Cluj 1-3

La finalul , veteranul formației clujene a glumit și a mărturisit că-și va certa coechipierii în vestiar pentru că au ratat trei ocazii cu poarta goală.

ADVERTISEMENT

”Ne-am bucurat foarte tare, a fost un an foarte greu. Ce am trăit în seara asta nu am trăit de foarte mult timp. Abia mai pot să vorbesc, nu știu dacă să mai alerg. Cred că locul nostru aici nu e întâmplător.

Mă gândeam la acea finală a Cupei a României. Tot timpul am fost la un pas, am pierdut la penalty-uri, cu Craiova am ratat penalty, dar mă bucur foarte mult că am reușit să egalăm. Am avut trei ratări cu poarta goală. O să mă înjure colegii mei, dar o să-i urechez eu.

ADVERTISEMENT

Unii dintre ei nu o să mai aibă contract, dar sper să prelungească pentru că marea majoritate merită. A fost un an bun, un an greu cu suișuri și coborâșuri. Per total, cred că ne merităm locul în play-off”, a declarat Nistor, la .

Explicațiile lui Istvan Kovacs pentru neacordarea penalty-ului

Mijlocașul Universității Cluj a precizat că la faza penalty-ului refuzat lui Alex Chipciu și care în cele din urmă , arbitrul Istvan Kovacs le-a transmis că au fost probleme în camera VAR.

ADVERTISEMENT

”Am văzut primul galben pe care i l-a dat, pe urmă ne-a zis domnul arbitru că nu a fost camera VAR activată. Eu cred că a fost penalty 100% la noi, am văzut reluarea. Important e că am câștigat. Păcat că Alex nu va juca următorul meci. Sper ca tribunele să fie pline.

ADVERTISEMENT

Poate vom termina pe locul 3, cine știe. E normal ca toate echipele să aibă jucători cu experiență. Ați văzut și astăzi, acum îmi dau singur cu trafaletul. Astăzi am fost eu, data trecută au fost alții. Când nu mai putem ridicăm mâna și îi lăsam pe cei tineri, că avem tineri de perspectivă”, a mai spus Dan Nistor.