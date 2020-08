Dan Nistor s-a dezlănțuit după ce U Craiova a ratat titlul de campioană: “Aşa ţară, aşa Federaţie”

Dan Nistor nu a reușit să câștige titlul cu Universitatea Craiova. După ce jocul din Bănie s-a terminat, jucătorul s-a dezlănțuit. A criticat Federația, LPF-ul, CFR-ul, dar și pe Bogdan Mara. Nimic nu i-a scăpat celui mai bun jucător al oltenilor.

Dan Nistor a marcat primul gol al meciului cu CFR Cluj. A reușit un gol foarte frumos, dar insuficient pentru ca trofeul să rămână la Craiova. Vinicius, Boli și Deac au marcat pentru CFR și au cucerit al treilea titlu consecutiv.

Nistor a criticat-o pe noua campioană pentru că a avut niște partide facile cu FCSB și Botoșani, i-a închis gura lui Bogdan Mara și nici FRF și LPF nu au scăpat.

Dan Nistor s-a dezlănțuit după ce U Craiova a ratat titlul de campioană

”Îmi pare nespus de rău pentru miile de suporteri care au crezut în noi, din păcate am dezamăgit, dar asta e viața, trebuie să luptăm mai mult.

La ce a fost în ultima perioadă, sincer să vă zic…să afli în ultimele ore că trebuie să joci finala Cupei…că nu e finala campionatului! Numai finala Cupei se joacă așa, dacă e egal să se meargă în prelungiri. Așa țară, așa Federație”, a spus Nistor după partidă.

Jucătorul a atacat-o și pe rivala din Cluj. Ardelenii nu i-au lăsat pe olteni să câștige primul titlu după 29 de ani.

”Clujul e o echipă cu jucători experimentați, erau foarte periculoși la fazele fixe, Mister ne-a spus și asta. Din păcate așa ne-au și dat goluri. Cred că o să râdeți de mine. Cred că au avut meciul cu Botoșani și meciul cu Steaua (FCSB, n.r.) în plus față de noi. Amicale, se poate spune și așa.

”A fost o perioadă foarte grea!”

Am mers la București, am vrut să ne întoarcem acasă, ne-am oprit în nu știu ce pădure că trebuie să jucăm cu Astra. Am mai stat 4 zile la București, pe drum…trebuie să mergem acasă. A fost o perioadă foarte grea. Nu vreau să discut despre problema asta, dacă merită CFR Cluj să fie campioană. Am văzut că au și foarte mulți oameni influenți acolo.

Aș fi vrut ca echipa să câștige, iar eu să nu marchez. Era un meci foarte important, dar a fost greu, te anunță cu o oră înainte de meci că trebuie să jucăm prelungiri dacă se termină egal. Așa ceva eu nu am mai întâlnit în viața mea. OK, ne-au bătut, au fost mai buni. Mara ar trebui să vorbească mai puțin, că o să spun mai multe despre el și nu e cazul.

Am văzut Dinamo nu mai e programată. Altă bombă nucleară în Liga 1. Așa ceva nu se poate, este inadmisibil ce se întâmplă în România. Dacă nu sunt programați, cum să își câștige meciurile Dinamo? Nu o văd pe Dinamo în Liga 2, dar cine știe, la noi e orice posibil”, a adăugat Nistor.