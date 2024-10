Dan Nistor se luptă cu istoria! L-a depășit pe Cornel Dinu și poate ajunge fotbalistul cu cele mai multe meciuri în SuperLiga

Dan Nistor trăiește a doua tinerețe la Universitatea Cluj. Este unul dintre oamenii cheie ai liderului Superligii și a intrat în Top 10 al fotbaliștilor cu cele mai multe prezențe în primul eșalon fotbalistic al României.

A debutat în primul eșalon abia la 22 de ani

Mijlocașul de 36 de ani a jucat partida cu numărul 455 în primul eșalon. L-a depășit astfel pe Cornel Dinu și se pregătește să atace pozițiile ale ierarhiei.

Nistor mai are nvoie de 60 de meciuri pentru a-l egala pe Ionel Dănciulescu, liderul acestei ierarhii. În mod normal, dacă va fi sănătos și va continua să joace la același nivel, peste două sezoane, Nistor ar putea fi jucătorul cu cele mai multe meciuri în prima divizie.

Obiectivul ar fi putut să fie atins mai repede dacă Nistor ar fi debutat mai repede în primul eșalon. El a făcut-o abia la 22 de ani, sub tricoul celor de la Pandurii. Înainte jucase în liga secundă la Mioveni și în liga a treia, la Curtea de Argeș.

Este pe locul doi în clasamentul golgheterilor

De-a lungul carierei sale, Dan Nistor a jucat doar la cinci echipe din prima ligă: Pandurii, Dinamo, CFR Cluj, Universitatea Craiova și U Cluj. În 2013-2014, fotbalistul a evoluat în Franța, la Evian.

Nistor are șase goluri în acest sezon și este pe locul doi în clasamentul golgheterilor. Mitriță, de la Craiova, are șapte goluri, iar Selmani, de la Dinamo, are tot șase reușite. Budescu (Gloria Buzău), Pospelov (Unirea Slobozia) și Louis Munteanu (CFR Cluj) au câte cinci reușite.

Dan Nistor a jucat în toate cele 13 meciuri ale echipei sale din acest sezon al Superligii. El a lipsit în partida din Cupa României, pierdută de echipa lui la Metalul Buzău. Nistor mai are contract cu U Cluj până la finalul sezonului 2024-2025.

Sabău a găsit o metodă inedită de a-și motiva jucătorii

Fotbalistul a comentat parcurusl bun al echipei sale din acest sezon. ”E foarte bine, înseamnă că lucrăm cum trebuie, facem ce ne zice Mister. Lăsăm lumea să vorbească, ne continuăm drumul și sperăm să intrăm în play-off, acesta e obiectivul primordial. Mi-e dor de cupele europene, am mai jucat acolo, sunt un jucător cu experiență, nu cedez la presiune”, a spus Nistor.

El a dezvîșuit și cum a reușit Sabău să îi motiveze. “Ne-a pus câte un filmuleț și ne-a arătat ce făceam acum 3-4 etape. Ne-a luat pe fiecare în parte, ne-a arătat cea mai bună variantă a noastră. A umblat puțin la orgoliul nostru și cred că acest lucru s-a văzut”, a declarant Nistor.

U Cluj a învins Oțelul după o serie de trei meciuri fără victorie.

JUCĂTORII CU CELE MAI MULTE MECIURI ÎN PRIMA DIVIZIE

1. Ionel Dănciulescu 515

2. Costică Ștefănescu 490

3. Florea Ispir 485

4. Ladislau Boloni 484

5. Costel Câmpeanu 470

6. Petre Marin 468

7. Paul Cazan 465

8. Dan Nistor 455

9. Cornel Dinu 454