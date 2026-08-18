Sport

Dan Nistor semnează la o zi după ce a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri din SuperLiga! Decizia luată de veteran

Dan Nistor a devenit jucătorul cu cele mai multe prezenţe în SuperLiga, bifând 516 meciuri cu UTA Arad. Mijlocaşul "şepcilor roşii" a semnat la o zi după borna impresionantă.
Marian Popovici
18.08.2026 | 17:05
Dan Nistor semneaza la o zi dupa ce a devenit jucatorul cu cele mai multe meciuri din SuperLiga Decizia luata de veteran
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Dan Nistor semnează la o zi după ce a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri din SuperLiga! Decizia luată de veteran. Sursa: sportpictures.eu
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Dan Nistor scrie istorie în SuperLiga. Mijlocaşul celor de la U Cluj a depăşit recordul de prezenţe în prima ligă deţinut de Ionel Dănciulescu. Nistor a jucat meciul cu numărul 516 pe prima scenă cu UTA Arad, scor 2-1.

Dan Nistor şi-a luat licenţa B! A semnat cu Academia lui U Cluj

Deşi s-a vehiculat un interes al celor de la Poli Timişoara, Dan Nistor a semnat un contract surpriză după ce a pierdut recordul din SuperLiga: „M-au întrebat și cei de aici de la Cluj de Poli Timişoara. Nu știu de unde a pornit această știre. Pe mine nu m-a anunțat nimeni. Nu mi-a spus nimeni nimic.

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Eu nu știu nimic. Mai aveam contract. Nu se pune problema. Plus că mâine o să fiu angajat pentru U18 sau U17, pentru că mi-am luat licența UEFA B. Depinde de organism. Dacă voi mai putea, voi mai juca, dacă nu, voi ridica mâna și îi voi lăsa pe cei tineri”, a spus Nistor la Digisport.

Poli Timişoara a transferat mulţi jucători cu experienţă

Poli Timişoara a promovat în liga secundă în acest sezon şi a făcut mai multe transferuri interesante. Echipa lui Dan Alexa i-a luat pe Ovidiu Popescu, Andrei Artean şi Aurelian Chiţu, jucători de mare experienţă la nivelul primei ligi.

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Formaţia de pe Bega speră să promoveze în SuperLiga la finalul actualei stagiuni. Startul este bun pentru echipa lui Dan Alexa. Poli Timişoara este pe locul 5, cu 7 puncte după primele trei etape.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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