Dan Nistor și-a atacat rivalii după U Cluj – CFR Cluj 2-2: „Nu i-am văzut de mult în halul ăsta”

Dan Nistor (37 de ani) consideră nedrept remiza din derby-ul U Cluj – CFR Cluj 2-2. Veteranul gazdelor e de părere că echipa sa ar fi trebuit să câștige ținând cont de forma slabă a vicecampioanei.
CFR Cluj a rămas cu o singură victorie în 10 etape după derby-u cu U Cluj. Din acest motiv, Nistor a fost extrem de vehement la flash-interviu. Mijlocașul, care a fost schimbat în minutul 76, din cauza unei accidentări, e convins că „șepcile roșii” meritau cele 3 puncte.
„Din punctul meu de vedere sunt supără. Pe CFR nu i-am văzut de mult timp în halul acesta. Îmi pare rău pentru ei, dar mai mult pentru noi. Asta este. Problema mare a fost… nu vreau să fiu penibil… un factor a fost accidentarea mea și a lui Alex (n.r – Chipciu)”, a declarat Dan Nistor, după U Cluj – CFR Cluj 2-2.
Dan Nistor a ajuns la meciul 492 în Liga 1 și se apropie de borna 500, atinsă până acum doar de Ionel Dănciulescu. În ceea ce privește situația echipei, U Cluj este pe locul 9, cu 14 puncte. „Șepcile roșii” n-au mai câștigat din 30 august, de la acel 1-0 pe terenul Unirii Slobozia.
„Dacă eram în formă era alta situația. Suntem în blocaj, din păcate nu putem trece peste acest blocaj. Sper să urcăm în clasament, ați văzut ce s-a întâmplat cu Sepsi anul trecut. Suntem atenți, normal.
Toate echipele au jucători de valoare. Danciu e prietenul meu, face parte din familia mea. Dacă îl voi egala, îl voi invita la sărbătorirea acelui eveniment”, a adăugat mijlocașul în vârstă de 37 de ani.