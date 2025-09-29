Sport

Dan Nistor și-a atacat rivalii după U Cluj – CFR Cluj 2-2: „Nu i-am văzut de mult în halul ăsta”

Dan Nistor a fost foc și pară la finalul meciului U Cluj - CFR Cluj 2-2. Veteranul gazdelor a fost nemulțumit de rezultat și i-a atacat pe rivalii din Gruia
Cristian Măciucă
29.09.2025 | 23:32
Dan Nistor și-a atacat rivalii după U Cluj - CFR Cluj 2-2: „Nu i-am văzut de mult în halul ăsta"
Dan Nistor și-a atacat rivalii după U Cluj - CFR Cluj 2-2: „Nu i-am văzut de mult în halul ăsta”. FOTO: sportpictures.eu

Dan Nistor (37 de ani) consideră nedrept remiza din derby-ul U Cluj – CFR Cluj 2-2. Veteranul gazdelor e de părere că echipa sa ar fi trebuit să câștige ținând cont de forma slabă a vicecampioanei.

Dan Nistor râde de rivali după U Cluj – CFR Cluj 2-2: „Îmi pare rău pentru ei”

CFR Cluj a rămas cu o singură victorie în 10 etape după derby-u cu U Cluj. Din acest motiv, Nistor a fost extrem de vehement la flash-interviu. Mijlocașul, care a fost schimbat în minutul 76, din cauza unei accidentări, e convins că „șepcile roșii” meritau cele 3 puncte.

„Din punctul meu de vedere sunt supără. Pe CFR nu i-am văzut de mult timp în halul acesta. Îmi pare rău pentru ei, dar mai mult pentru noi. Asta este. Problema mare a fost… nu vreau să fiu penibil… un factor a fost accidentarea mea și a lui Alex (n.r – Chipciu)”, a declarat Dan Nistor, după U Cluj – CFR Cluj 2-2.

„Dacă îl voi egala, îl voi invita la sărbătorirea acelui eveniment”

Dan Nistor a ajuns la meciul 492 în Liga 1 și se apropie de borna 500, atinsă până acum doar de Ionel Dănciulescu. În ceea ce privește situația echipei, U Cluj este pe locul 9, cu 14 puncte. „Șepcile roșii” n-au mai câștigat din 30 august, de la acel 1-0 pe terenul Unirii Slobozia. 

„Dacă eram în formă era alta situația. Suntem în blocaj, din păcate nu putem trece peste acest blocaj. Sper să urcăm în clasament, ați văzut ce s-a întâmplat cu Sepsi anul trecut. Suntem atenți, normal.

Toate echipele au jucători de valoare. Danciu e prietenul meu, face parte din familia mea. Dacă îl voi egala, îl voi invita la sărbătorirea acelui eveniment”, a adăugat mijlocașul în vârstă de 37 de ani.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
