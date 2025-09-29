Dan Nistor și-a atacat rivalii după U Cluj – CFR Cluj 2-2: „Nu i-am văzut de mult în halul ăsta”

Dan Nistor (37 de ani) consideră nedrept remiza din . Veteranul gazdelor e de părere că echipa sa ar fi trebuit să câștige ținând cont de forma slabă a vicecampioanei.

Dan Nistor râde de rivali după U Cluj – CFR Cluj 2-2: „Îmi pare rău pentru ei”

CFR Cluj a rămas cu o singură victorie în 10 etape după derby-u cu U Cluj. Din acest motiv, Nistor a fost extrem de vehement la flash-interviu. Mijlocașul, care a fost schimbat în minutul 76, din cauza unei accidentări, e convins că „șepcile roșii” meritau cele 3 puncte.

„Din punctul meu de vedere sunt supără. Pe CFR nu i-am văzut de mult timp în halul acesta. Îmi pare rău pentru ei, dar mai mult pentru noi. Asta este. Problema mare a fost… nu vreau să fiu penibil… un factor a fost accidentarea mea și a lui Alex (n.r – Chipciu)”, a declarat Dan Nistor, după U Cluj – CFR Cluj 2-2.

„Dacă îl voi egala, îl voi invita la sărbătorirea acelui eveniment”

Dan Nistor a ajuns la meciul 492 în Liga 1 și se apropie de borna 500, atinsă până acum doar de Ionel Dănciulescu. În ceea ce privește situația echipei, U Cluj este pe locul 9, cu 14 puncte. „Șepcile roșii” n-au mai câștigat din 30 august, de la acel

„Dacă eram în formă era alta situația. Suntem în blocaj, din păcate nu putem trece peste acest blocaj. Sper să urcăm în clasament, ați văzut ce s-a întâmplat cu Sepsi anul trecut. Suntem atenți, normal.

Toate echipele au jucători de valoare. Danciu e prietenul meu, face parte din familia mea. Dacă îl voi egala, îl voi invita la sărbătorirea acelui eveniment”, a adăugat mijlocașul în vârstă de 37 de ani.