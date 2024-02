, la capatul unui meci cu trei goluri marcate din lovituri de pedeapsă. Oltenii au ratat cele trei puncte după ce, la pauză, tabela arăta 2-0 în favoarea lor.

Dan Nistor șochează după Universitatea Craiova – U Cluj 2-2: „Am vrut să mă bat cu Chipciu în vestiar”

Dan Nistor a explicat la finalul înfruntării că o ceartă între el și Alex Chipciu a dus la trezirea echipei și marcarea celor două goluri care au dus la remiza de pe ”Ion Oblemenco”.

”Ne bucurăm că am scos acest egal, e un nou început pentru noi. În ultimele 3 săptămâni, ne-am antrenat doar pe sintetic, a fost foarte greu. A fost o mică ceartă în vestiar între mine și Chipciu la pauză. Ne iubim foarte mult și am vrut să ne batem, după am intrat pe teren și am obținut un rezultat bun.

Este un obiectiv pe care ni l-am propus, acela de a ocupa locurile 7-9, dar nu negăm că în ultima etapă ne vom orienta către accederea în play-off”, a declarat Dan Nistor.

Dan Nistor: ”Dacă mor eu și Alex Chipciu, moare U Cluj?”

și-a adus aminte și de perioada petrecută la clubul din Bănie și crede că U Cluj nu ar trebui să se bazeze doar pe performanțele lui și ale lui Alex Chipciu.

”Au fost 3 ani foarte frumoși petrecuți la Craiova, normal că am revenit cu plăcere, am câștigat o cupă, o supercupă, aproape și campionatul după 30 de ani. Eu nu am putut să fac așa multe pentru Craiova, sper ca jucătorii actuali și conducerea administirativ-tehnica să poată face mai mult decât am putut eu să fac și poate chiar să câștige și campionatul.

Chiar dacă am marcat primul gol din 2024, aștept ca și alți jucători să mai marcheze. Știu că pretențiile sunt mari din partea mea, trebuie să mă ridic la nivelul așteptărilor și ca pe viitor să mai marchez din nou. Legat de discursul antrenorului de după meciul trecut. Dacă mor eu și Alex Chipciu, moare U Cluj? Mai sunt și alți jucători.

E destul de greu, au venit mulți jucători destul de târziu și mare parte nu sunt pregătiți, însă pe viitor sper că vom fi bine fizic și vom strânge puncte”, adeclarat Dan Nistor.

Dan Nistor crede că ar mai putea face parte din lotul echipei naționale

Fostul jucător al Universității Craiova crede că încă poate face parte din lotul lui Edi Iordănescu de le echipa națională, dacă evoluțiile sale se vor ridica șa nivelul din trecut.

”Dacă eu aș reveni la forma din 2023, l-aș forța pe selecționer și ar fi o problemă”, a mai adugat Dan Nistor, la finalul partidei Universitatea Craiova – U Cluj 2-2.