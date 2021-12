Dan Oprescu, omul care i-a influențat decisiv cariera lui Ianis Stoica: „Are viteză și execuții foarte bune, e un marcator înnăscut!” Exclusiv

Ianis Stoica a făcut diferența în finalul derby-ului cu Rapid de pe Național Arena, iar a publicat în FANATIK un editorial în care vorbește despre Dan Oprescu, selecționerul României U18, omul care poate i-a schimbat destinul noii perle a lui Gigi Becali.

FANATIK l-a contactat pe fostul antrenor de la lot al lui , care a explicat motivele pentru care a decis să îl mute pe tânărul jucător din banda dreaptă ca vârf împins.

Dan Oprescu, omul din spatele exploziei lui Ianis Stoica: „M-a sunat după meciul cu Rapid. Îmi mai cere sfaturi”

Actualul selecționer al României U18 a fost cel care a decis să îl reprofileze pe Ianis Stoica: „Acum doi ani, am participat la un turneu în Portugalia alături de Spania și Turcia. În momentul ăla am văzut că randamentul lui Ianis Stoica și calitățile lui îl impuneau pe postul de atacant”.

Decizia antrenorului Dan Oprescu a fost extrem de inspirată, iar rezultatele s-au văzut chiar de la prima partidă: „Am decis în primul meci cu Portugalia să îl trecem atacant și a fost partida care a dus la o explozie a lui la națională, reușind chiar să fie golgheterul echipei. În acel turneu cred că a marcat vreo patru goluri, inclusiv cu Portugalia, una dintre forțele Europei și a marcat o dublă cu Spania”.

Selecționerul României U18 a vrut să confirme faptul că ceea ce s-a întâmplat la turneul din Portugalia nu a fost doar o întâmplare, iar evoluțiile lui Ianis Stoica au fost la nivel înalt și la următoarea competiție din Spania:

„La două luni distanță, am avut un turneu în Spania și am vrut să verificăm ceea ce a văzut în Portugalia. Bineînțeles, concluziile au fost aceleași: Ianis Stoica are un randament mai bun pe postul de atacant și chiar am făcut un raport la Comisia Tehnică în care am arătat concluziile finale”.

Dan Oprescu știe care sunt calitățile cele mai importante ale lui Ianis Stoica

Dan Oprescu a detaliat care sunt calitățile care îl pot transforma pe Ianis Stoica într-un atacant de calibru în anii următori: „Are calități de marcator, este foarte oportunist, are execuții foarte bune, are o viteză foarte bună! Joacă foarte bine în spatele liniei de fund și atunci acestea au fost considerentele. Nu prea aș vrea eu să vorbesc foarte multe despre asta”.

Dan Oprescu a declarat pentru FANATIK că ar putea să evolueze foarte bine la FCSB și pe postul de extremă dreapta, însă își pune cu adevărat calitățile în valoare ca atacant: „Se descurcă foarte bine și în bandă fără discuție. Eu am insistat să meargă la Slatina în liga a doua tocmai pentru că oamenii de acolo aveau să îl folosească atacant”.

a reușit să marcheze șapte goluri în 24 de meciuri la Slatina, la care s-au adăugat și cinci pase decisive:„Mă gândeam că ar putea fi în formă pentru Campionatul European U19 care trebuia să se desfășoare la București. Lucrul acesta s-a întâmplat și Ianis Stoica a fost unul dintre cei mai buni marcatori ai echipei dar din cauza pandemiei a fost amânată competiția”.

Ianis Stoica a rămas extrem de apropiat de fostul său antrenor, Dan Oprescu: „Îmi mai cere sfaturi”

În acest sezon, jucătorul FCSB-ului a marcat șapte goluri și a oferit trei pase decisive, fiind evaluat conform transfermarkt la 450.000 de euro. În ultima etapă cu Rapid a intrat pe teren minutul 50 și a reușit în ultimul să scoată un penalty, iar în prelungiri a marcat pentru 3-1.

„Ianis ține legătura cu mine. M-a sunat și acum după meciul cu Rapid. Nu pot să vă spun ce discutăm. Vorbim despre evoluția lui, de cum se pregătește. Îmi mai cere sfaturi. Vorbim aproape săptămânal. E un băiat foarte educat și eu îi prevăd un viitor frumos”, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK, Dan Oprescu, fostul antrenor al lui Ianis Stoica la naționala U18.

