Dan Pavel, prezentatorul Survivor România, mai sincer ca oricând: „Mă așteaptă acasă o admiratoare care mă iubește și e iubită”

Credeați că Survivor România 2021 reprezintă o provocare uriașă doar pentru concurenții care au acceptat să-și înfrunte limitele și să parcurgă traseele din Republica Dominicană? Ei bine, nu degeaba vorbim despre cel mai dur și intens reality show difuzat vreodată pe micul ecran.

Lui Dan Pavel, prezentatorul acestui sezon, nu îi e deloc ușor să vă transmită emoția și tensiunea fiecărei probe care îi aduce față în față pe Faimoși și Războinici, dar, dacă sunteți telespectatori fideli ai emisiunii, ar fi de prisos să vă mai spunem că îi iese de minune.

Cu peste 12 ani de presă scrisă, radio live şi TV, preponderent ca redactor-şef, o experiență îndelungată cu publicul, ca prezentator de evenimente și, bineînțeles, oportunitatea de a se alătura echipei celei mai apreciate emisiuni sportive din România, Dan Pavel are toate motivele să se considere un bărbat fericit și împlinit din punct de vedere profesional. Dar cum stă cu dragostea?

„Ca orice om de media, mă „hrănesc” din pocalul admiraţiei frumosului public şi cred că depinde doar de cum ştii să bei din el – cu recunoştinţă, smerenie şi înghiţituri mici, acest dar fiind o resursă limitată.

Mă aşteaptă acasă o admiratoare care mă iubeşte şi e iubită. Nu poate ea să vadă show-ul în direct, ci doar pe YouTube, fiind la Viena, însă eu zic că mă urmăreşte de la distanţă”, le transmite Dan Pavel, potrivit click.ro, tuturor doamnelor și domnișoarelor care suspină după el.

Dincolo de experiența îndelungată în audio-vizual, trebuie spus că background-ul său este cel de ofiţer de marină comercială şi inginer de transport maritim. Ba chiar credea cu tărie la un moment dat că e menirea lui și asta trebuie să facă pentru tot restul vieții.

„Însumez undeva la peste 12 ani de presă scrisă, radio live şi TV, preponderent ca redactor-şef, intervievator şi moderator prezentator de infotainment şi evenimente. Înainte de Survivor România am fost pentru 4 ani şi jumătate redactorul şef şi omul cheie al unui proiect media inedit pe piaţa din România, Penny FM.

Este un radio live ce se aude, zilnic, în reţeaua magazinelor Penny de la noi, proiect media pornit din viziunea creativă a managementului şi alimentat de priceperea mea în a armoniza şi conduce o echipă de oameni de media români, la Viena, Austria.

Transmisiunile se făceau de acolo pentru că eram integraţi într-o reţea internaţională de jurnalişti specializaţi în media POS (point-of-sale). Înainte de acest proiect am fost gazda emisiunii „Business On Air” la Rfi România, unde am dezvoltat, prin interviuri cu vedete, decidenţi şi actori ai agendei publice, poveştile frumoase şi inspiraţionale din antreprenoriatul românesc.

Am avut şi doi ani de TV, la Antena 3, cu o emisiune de weekend, un magazin de storytelling de business, explicat cu umor şi infotainment, realizată de o echipă de oameni de media extraordinari. Primul contact cu media l-am avut, însă, cu circa 25 de ani în urmă, la Constanţa, la centrul media din instituţia de marină comercială pe care am absolvit-o.

Sunt ofiţer de marină comercială şi inginer de transport maritim şi, cel puţin în intervalul de la 12 la 24 ani, eram sigur că voi fi toată viaţa un navigator pe mări şi oceane.

După câteva voiaje pe mare, pe nave portcontainer, hai-hui prin Atlantic, peste linia Ecuatorului, am avut o revelaţie că, totuşi, nu e meseria pe care vreau să o urmez mai mult decât aceste călătorii care s-au dovedit, în fapt, iniţiatice şi transformaţionale, pentru ce urma să fac mai târziu.

La meseria de ofiţer de marină am renunţat, după ce am parcurs cam dublul milelor din titlul uneia din cărţile copilăriei mele, scrise de Jules Verne, 20.000 leghe (circa 100.000 km). Însă la a merge pe mare, din când în când, nu.

Ies pe bărci cu pânze cât de des pot şi câteodată privesc nostalgic, în zare, silueta vreunui cargobot care trece pe lângă mine. Dar sunt împăcat că am luat decizia corectă să schimb spre ceea ce fac acum”, a dezvăluit Dan Pavel.