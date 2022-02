Dan Petrescu nu uită remiza cu FC Botoșani. Noi acuzații la adresa arbitrajului: „Am avut patru faze de penalty”

Deși peste două zile o va înfrunta pe Universitatea Craiova, Dan Petrescu a rămas cu gândul tot la remiza din precedenta etapă, cu FC Botoșani. Cunoscut drept unul dintre cei mai aprigi contestatari ai arbitrilor, acesta l-a acuzat pe Adrian Cojocaru că i-a acordat campioanei doar un penalty, deși în opinia sa ar fi meritat patru.

Dan Petrescu nu se dezminte. Critici dure la adresa arbitrului după remiza cu FC Botoșani

Ardelenii au deschis scorul prin Deac încă din minutul 45 al întâlnirii, chiar dintr-un penalty transformat acordat în urma hențului comis în careu de Șeroni, dar s-au văzut egalați pe final. Camerunezul Joyskim Dawa a fost cel care l-a învins pe Hindrich cu o lovitură de cap și .

La conferința de presă premergătoare duelului cu Universitatea Craiova, Dan Petrescu a pus tunurile pe arbitru, invocând nu mai puțin de patru faze în care ar fi trebuit să indice punctul cu var în favoarea echipei sale. Ba chiar a susținut că acesta a refuzat să acorde penalty întrucât o făcuse deja înaintea pauzei.

„Suntem puțin dezamăgiți după egalul cu FC Botoșani. Chiar dacă am făcut un meci foarte bun, rezultatul e cel mai important. Parcă la sfârșitului anului 2021 echipa nu juca așa de bine, dar rezultatele veneau. Din păcate, de data asta n-a venit rezultatul pe care ni-l doream, mai ales că și conduceam, dar cred că băieții sunt conștienți că au dat tot ce au avut și la acea fază fixă era foarte greu să te aperi.

Nu există apărare perfectă, încă o dată s-a dovedit că și CFR poate să primească gol, chiar și când conduce. Am revăzut meciul și aș mai vrea să remarc faptul că am avut patru faze de penalty, dintre care trei clare și am primit numai unul. Eu așa am văzut, poate să zică oricine ce vrea.

Mai ales faza din minutul 22, unde e penalty clar. Am înțeles că ar fi zis ‘v-am dat un penalty, îl mai vreți si pe al doilea?’. Stai puțin, ce contează câte penalty-uri dai dacă a fost fault. Știu echipe în România care au primit vreo șapte penalty-uri, dintre care șase au fost discutabile”, a răbufnit „Bursucul”.

Laude pentru Universitatea Craiova: „Au jucători de clasă, merită mai multe puncte”

Întrebat despre duelul programat sâmbătă, 5 ianuarie, la ora 21:00, tehnicianul campioanei și-a lăudat, în stilul caracteristic, adversara și a lăsat de înțeles că nu îi va fi deloc ușor echipei sale să plece cu toate cele trei puncte. Asta deși oltenii vin după și sunt departe de forma arătată la începutul campionatului.

De asemenea, acesta și-a exprimat convingerea că lupta pentru titlu cu FCSB se va duce până la ultima etapă din play-off. Momentan, pe cele două contracandidate le despart opt puncte în clasamentul Casa Pariurilor Liga 1.

„Îmi dau seama că și Craiova are nevoie de victorie. Ei tremură pentru play-off, noi tremurăm pentru primul loc, fiecare antrenor are presiune, e normal. Poate cei de la Botoșani n-au avut așa mare presiune cu noi și de aia au reușit să egaleze pe final.

Sunt conștient că fanii îi vor ajuta, au jucători de clasă și merită mult mai multe puncte, dar parcă au jucat ca noi cu Botoșani, foarte bine mereu și n-au reușit să bată. Fotbalul se joacă pe goluri, pe puncte și suntem conștienți de valoarea lor.

Pot să câștige nu numai cu CFR sau FCSB, cu orice echipă, de aceea trebuie să ne pregătim foarte bine pentru acest meci. Cred că micile detalii vor face diferența, cred că va fi un meci egal sau maxim diferență de un gol.

La CFR Cluj mereu e nevoie de victorii, indiferent cu cine joci. Când n-ai victorii, e o problemă. Știm programul FCSB-ului și programul nostru, am spus de la început și o repet, campionatul se va decide în ultima etapă din play-off. Știm ce echipă are FCSB, știm ce lot au, suntem conștienți, vrem să luăm meci cu meci, pentru că vor mai fi șapte finale acum și zece în play-off”, a mai spus Dan Petrescu.