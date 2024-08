Dan Petrescu a acuzat grav arbitrul după CFR Cluj – Pafos 1-0: „Mi s-a părut că e cipriot! Nu am mai văzut așa ceva”

UEFA Conference League, iar formația pregătită de Dan Petrescu a luat o poziție serioasă de calificare în grupele competiției. La finalul meciului, „Bursucul” a fost extrem de supărat.

Dan Petrescu, acuze grave după victoria cu Pafos: „Mi s-a părut că arbitrul e cipriot”

România este extrem de aproape să aibă două echipe în cupele europene în acest sezon. După FCSB, care are asigurate grupele UEFA Conference League, CFR Cluj e extrem de aproape de o calificarea în grupele unei competiții continentale.

La finalul victoriei CFR-ului cu Pafos, Dan Petrescu a acuzat arbitrajul, mai ales după e din minutul 40. „Bursucul” vede echipa sa cu 50% șanse de calificare după rezultatul din tur.

„Cât am jucat 11 la 11 a fost un meci echilibrat, ei au avut posesia și noi am marcat un gol. Cartonașul roșu a schimbat total meciul. Cei de la Pafos sunt obișnuiți, acasă au jucat două meciuri din trei în Europa 11 contra 10.

M-a îngrijorat arbitrajul, mi s-a părut că e cipriot, nu am mai văzut așa de mult. Bine că am rezistat, cred că ați văzut calitatea lor, mai ales cei brazilieni. Am avut noroc, fără noroc nu poți să câștigi meciuri în Europa 11 contra 10. Băieții merită felicitări pentru că am stat compacți și au scos un rezumat mare.

Mă îngrijorează meciul următor din campionat, d-aia am și rămas pe teren acum, am făcut antrenament cu cei care nu au jucat azi. Cum știți, vom juca cu alți 11. Soluțiile nu-s așa multe, mai ales că Ilie, Postolachi și Peteleu sunt accidentați.

Eu zic că sunt șanse 50-50. O să fie un meci greu”, a declarat Dan Petrescu la finalul partidei tur cu Pafos din play-off-ul UEFA Conference League, potrivit .

CFR Cluj, aproape de o calificare în grupele UEFA Conference League

CFR Cluj este foarte aproape de o calificare în grupele UEFA Conference League, după ce în sezonul trecut echipele românești au absentat din grupele europene. Marcatorul golului din partida cu Pafos, .

Feroviarii sunt obișnuiți cu performanța europeană, formația pregătită de Dan Petrescu calificându-se aproape sezon de sezon în grupele competițiilor continentale și totodată deține cel mai bun coeficient dintre echipele românești.

Victoria cu Pafos este extrem de importantă, în contextul în care echipa patronată de Neluțu Varga a evoluat mai mult de o repriză în 10 oameni. Returul este programat joi, 29 august, în Cipru, iar formația din Gruia este marea favorită la calificarea în grupele UEFA Conference League.