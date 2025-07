Dan Petrescu a anunțat revenirea lui Louis Munteanu după CFR Cluj – Unirea Slobozia 2-1: „Sunt șanse ca joi să fie pe bancă”

Dan Petrescu (57 de ani) are multiple motive de fericire după . Dat ca și transferat din Gruia, Louis Munteanu (23 de ani) este așteptat să revină în lotul „Bursucului”.

Dan Petrescu, mulțumit după CFR Cluj – Unirea Slobozia 2-1: „E vital să ne calificăm joi”

CFR Cluj a câștigat chinuit meciul din prima etapă a SuperLigii. Vicecampioana României a dat golul victoriei în minutul 90+4. Internaționalul moldovean Daniel Dumbrăveanu (23 de ani) a fost eroul lui Dan Petrescu.

„Am zis că va fi un meci foarte greu. Ei au luat jucători de Superliga și s-a văzut. Noi am schimbat toată echipa, au fost mulți debutanți – Dumbrăvanu, Țirlea, portarul, Sfait. S-a cam văzut acest lucru. Până la urmă, important e rezultatul. În Ungaria cred că am jucat mult mai bine, dar am plecat cu 0-0 acasă. Victoria e cea mai importantă.

Portarul se vede că n-a apărat de mult timp. Dacă anticipa mingea la gol și ieșea, era o fază simplă. Când jucăm din 3 în 3 zile și schimbăm toată echipa, nu e ușor. Sunt jucători noi, dar asta e. Nu avem ce face și voi merge în continuare la fel. În cupele europene va juca o echipă, iar în campionat alta. Acum e vital să ne calificăm joi.

Dumbrăvanu nu cred că a făcut un meci foarte bun. S-a văzut teama la el. A jucat prin Moldova, prin Serie C și s-a văzut. În amicale a jucat mai bine, dar golul i-a salvat evoluția lui și a întregii echipe.

E prea devreme să vorbim de contracandidate la titlu. Tuturor echipelor le-a fost greu în prima etapă. Până intrăm în ritm va mai dura ceva. Slobozia s-a apărat excelent, a jucat pe contraatac și a încercat să scoată un punct”, a declarat Dan Petrescu, după CFR Cluj – Unirea Slobozia 2-1.

Louis Munteanu, gata să revină la CFR: „Posibil ca de mâine să intre”

Pentru CFR Cluj urmează returul cu Paksi din turul 1 preliminar al Europa League. Returul va începe de la 0-0 și va avea loc joi, 17 iulie, de la ora 20:30. Ardelenii i-ar putea ataca pe unguri cu golgheterul Louis Munteanu, în ciuda faptului că patronul

„Louis Munteanu? Nu e o întrebare pentru mine dacă va fi vândut. Posibil ca de mâine să intre. El nu a făcut niciun antrenament cu echipa până acum. Da, oficial e nepregătit. A mai alergat, dar dacă mâine intră cu echipa, sunt șanse ca joi să fie pe bancă, dar numai dacă intră cu echipa”, a adăugat antrenorul lui CFR Cluj.