Dan Petrescu a atacat arbitrajul după Braga – CFR Cluj 2-0: „Nu aveau nevoie de acel penalty”

, care s-a impus în ambele partide din turul 3: 2-1 la Cluj și 2-0 în Portugalia. După meciul retur, Dan Petrescu a recunoscut superioritatea adversarului, însă a criticat vehement o decizie a „centralului” german Sascha Stegemann.

Ce a declarat Dan Petrescu după Braga – CFR Cluj 2-0

Zalazar a deschis scorul pentru Braga în minutul 17 al întâlnirii, dintr-o lovitură de la 11 metri acordată pentru un presupus fault comis de Sinyan. Fotbalistul din Uruguay a realizat „dubla” mai apoi, scorul final al meciului fiind stabilit încă de la pauză.

La final, Dan Petrescu a recunoscut faptul că Braga a fost echipa mai bună, însă tehnicianul a criticat dur . „Cred că rezultatul este corect. Braga a fost echipa superioară, au calitate, au avut noroc cu acel penalty, iar din acel moment jocul s-a schimbat, a devenit mai ușor pentru ei.

Se poate vedea calitatea celor de la Braga, este dificil pentru orice echipă să joace aici, dar penalty-ul nu a fost acordat corect din punctul meu de vedere. În prima manșă, nouă nu ne-a fost acordat un penalty, iar astăzi a existat acel incident.

Nu înțeleg de ce a fost acordat acel penalty. Nu cred că Braga avea nevoie de acel penalty, dar a fost acordat”, a transmis antrenorul CFR-ului, conform . După acest rezultat, .

Cum a reacționat antrenorul celor de la Braga după victoria cu CFR

Tehnicianul celor de la Sporting Braga, Carlos Vicens, a reacționat la rândul său după meciul cu CFR. „Echipa a dominat atât meciul din România, cât și pe acesta. Am reușit să găsim oportunităţile care ştiam că vor apărea după meciul din prima manşă.

Am fost foarte concentraţi, fără să ne gândim la rezultat, iar totul a curs în direcția bună. Am dominat jocul”, a afirmat tehnicianul spaniol, conform sursei menționate. Braga a avansat în play-off-ul Europa League, unde va întâlni un adversar care la prima vedere pare extrem de facil: Lincoln Red Imps, din Gibraltar.