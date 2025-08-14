Sport

Dan Petrescu a atacat arbitrajul după Braga – CFR Cluj 2-0: „Nu aveau nevoie de acel penalty”

Dan Petrescu a reacționat după eșecul suferit de CFR Cluj, 0-2 cu Braga. Tehnicianul a lansat un atac la adresa arbitrului.
FANATIK
15.08.2025 | 00:50
Dan Petrescu a atacat arbitrajul dupa Braga CFR Cluj 20 Nu aveau nevoie de acel penalty
ULTIMA ORĂ
Dan Petrescu a tras concluziile după ce CFR Cluj a fost eliminată din Europa League de SC Braga. FOTO: Sport Pictures

CFR Cluj a fost eliminată din Europa League de Braga, care s-a impus în ambele partide din turul 3: 2-1 la Cluj și 2-0 în Portugalia. După meciul retur, Dan Petrescu a recunoscut superioritatea adversarului, însă a criticat vehement o decizie a „centralului” german Sascha Stegemann.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Dan Petrescu după Braga – CFR Cluj 2-0

Zalazar a deschis scorul pentru Braga în minutul 17 al întâlnirii, dintr-o lovitură de la 11 metri acordată pentru un presupus fault comis de Sinyan. Fotbalistul din Uruguay a realizat „dubla” mai apoi, scorul final al meciului fiind stabilit încă de la pauză.

La final, Dan Petrescu a recunoscut faptul că Braga a fost echipa mai bună, însă tehnicianul a criticat dur decizia arbitrului de a acorda lovitura de la 11 metri, aspect scos în evidență și de președintele CFR-ului, Cristi Balaj. „Cred că rezultatul este corect. Braga a fost echipa superioară, au calitate, au avut noroc cu acel penalty, iar din acel moment jocul s-a schimbat, a devenit mai ușor pentru ei.

ADVERTISEMENT

Se poate vedea calitatea celor de la Braga, este dificil pentru orice echipă să joace aici, dar penalty-ul nu a fost acordat corect din punctul meu de vedere. În prima manșă, nouă nu ne-a fost acordat un penalty, iar astăzi a existat acel incident.

Nu înțeleg de ce a fost acordat acel penalty. Nu cred că Braga avea nevoie de acel penalty, dar a fost acordat”, a transmis antrenorul CFR-ului, conform CNN Portugal. După acest rezultat, CFR Cluj „coboară” în play-off-ul Conference League, unde va întâlni formația suedeză Hacken.

ADVERTISEMENT
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost...
Digi24.ro
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein

Cum a reacționat antrenorul celor de la Braga după victoria cu CFR

Tehnicianul celor de la Sporting Braga, Carlos Vicens, a reacționat la rândul său după meciul cu CFR. „Echipa a dominat atât meciul din România, cât și pe acesta. Am reușit să găsim oportunităţile care ştiam că vor apărea după meciul din prima manşă.

ADVERTISEMENT
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca...
Digisport.ro
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție”

Am fost foarte concentraţi, fără să ne gândim la rezultat, iar totul a curs în direcția bună. Am dominat jocul”, a afirmat tehnicianul spaniol, conform sursei menționate. Braga a avansat în play-off-ul Europa League, unde va întâlni un adversar care la prima vedere pare extrem de facil: Lincoln Red Imps, din Gibraltar.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali, îngrijorat după Drita – FCSB 1-3: „Nu putem face posesie!”
Fanatik
Gigi Becali, îngrijorat după Drita – FCSB 1-3: „Nu putem face posesie!”
Când se joacă Universitatea Craiova – Basaksehir, în play-off-ul UEFA Conference League
Fanatik
Când se joacă Universitatea Craiova – Basaksehir, în play-off-ul UEFA Conference League
Remarcatul lui Mihai Stoica după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League:...
Fanatik
Remarcatul lui Mihai Stoica după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League: „Ați văzut ce înseamnă intrarea lui?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum...
iamsport.ro
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum să achite'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!