Dan Petrescu a băgat spaima în jucătorii CFR-ului! Cu ce i-a „amenințat” înaintea partidei cu Dinamo. Exclusiv

CFR Cluj s-a impus categoric în fața lui Dinamo, 3-0, în etapa a 15-a din Liga 1. Însă, în spatele victoriei „feroviarilor”, s-a aflat și modul atipic în care antrenorul Dan Petrescu a ales să-i motiveze pe jucători.

Dan Petrescu a băgat spaima în jucătorii CFR-ului

FANATIK a aflat că, la ședința tehnică dinaintea meciului cu Dinamo, Dan Petrescu le-a transmis elevilor săi că îi va băga în cantonament, fără să le ofere nicio zi liberă în pauza impusă de jocurile echipei naționale, dacă nu se vor impune în fața „câinilor”.

Chiar dacă cei din conducerea campioanei României nu ar fi fost de acord cu o asemenea pedeapsă pentru jucători, Dan Petrescu i-a anunțat că îi va băga în cantonament pe cheltuiala sa.

Într-un final, după meciul cu Dinamo în care CFR s-a impus la scor de neprezentare, Dan Petrescu și-a anunțat, bucuros, elevii că vor avea patru zile libere.

Dan Petrescu și-a felicitat jucătorii după meci

și a declarat faptul că a fost cel mai bun meci al CFR-ului, din campionat, de când a revenit pe banca echipei ardelene. În același timp, a spus că scorul prin care CFR s-a impus în fața „câinilor” este puțin aspru.

„Scorul e puțin aspru. Am început bine prima repriză, am marcat două goluri, dar Dinamo nu mai este echipa de la începutul sezonului, care avea copii. Dinamo ne-a făcut viața grea, am avut un meci greu.

Dacă se făcea 2-1, poate intram în panică și ei prindeau curaj. Sunt foarte mulțumit de atitudinea tuturor jucătorilor, nu este ușor să joci din trei în trei zile.

A fost cel mai bun meci în campionat de când am revenit eu. Debeljuh nu este rebel, doar că nu s-a antrenat bine, a înțeles mesajul, iar acum a intrat bine. Mă bucur pentru el, sper să fie cu capul doar la fotbal acum, să fie concentrat. Și antrenorul care a fost înaintea mea are meritul lui pentru parcursul de acum, a avut șase victorii la rând.

Toată lumea va avea trei zile de pauză, jucătorii și cei din staff sunt foarte obosiți. Echipa stă foarte bine din punct de vedere fizic acum”, a spus Dan Petrescu, la finalul partidei cu Dinamo.

CFR Cluj nu o duce bine în cupele europene

Dacă, în campionat, CFR Cluj este lider detașat, cu opt puncte peste ocupanta locului secund, nu același lucru se poate spune și despre parcursul din cupele europene.

a înregistrat trei înfrângeri și un egal în grupele Conference League, iar șansele de calificare în faza următoare a competiției sunt aproape nule. Trupa lui Dan Petrescu se află pe ultimul loc din grupa D, cu un singur punct obținut după patru meciuri jucate.

