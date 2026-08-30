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Dan Petrescu a fost unul dintre cei mai nemulțumiți jucători din lotul României după înfrângerea cu Elveția, scor 1-4, la Mondialul din 1994. Fostul internațional Bogdan Stelea a dezvăluit, într-un podcast, că au existat tensiuni în echipă în urma acestui meci de la Detroit.

Dan Petrescu s-a înfuriat după Elveția – România 4-1

România a avut un parcurs memorabil la Campionatul Mondial din 1994, unde a învins Columbia, Argentina și SUA, fiind la un pas de semifinalele competiției, dar au fost și momente mai puțin bune, pline de tensiune. La doar câteva zile după memorabila victorie contra Columbiei, scor 3-1, tricolorii au fost surclasați surprinzător de Elveția, scor 1-4, iar calificarea avea să se joace în ultima rundă, contra gazdelor SUA.

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Anghel Iordănescu a încercat să detensioneze atmosfera de la nivelul lotului și i-a convocat pe jucători la o plimbare în parc, unde au ținut o ședință tehnică în aer liber la care s-au căutat soluții pentru a evita situații neplăcute precum cele din meciul cu Elveția.

și i-a transmis selecționerului să nu-l mai titularizeze, dacă nu îi oferă un mijlocaș dreapta care să-i asigure dublajul la nevoie. Până atunci, Gică Hagi era cel care evolua în acea zonă a terenului, un jucător extraordinar pe fază ofensivă, dar rudimentar pe fază defensivă.

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Decizia lui Anghel Iordănescu

Anghel Iordănescu l-a ascultat pe Dan Petrescu, iar la meciul cu SUA în teren a apărut în flancul drept Dorinel Munteanu, cel care avea misiunea de a acoperi toate spațiile lăsate libere de urcările impetuoase ale lui Dan Petrescu. Schimbare tactică ce avea să nască golul victoriei contra americanilor, .

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„După meciul respectiv (n.r. – Elveția – România 4-1), da, am fost în parc și am avut o discuție. Țin minte că Petrescu i-a spus lui nea Puiu, de față cu noi, că pe el ar fi mai bine să nu-l mai bage să joace dacă nu are un mijlocaș care să stea cu el acolo. Pentru că nu poate să dea randamentul așa. Și la meciul respectiv (n.r. cu SUA), nea Puiu a luat hotărârea. Acolo, în dreapta, începea Hagi. Doar că Hagi se ducea peste tot și pe Petrescu îl prindeau doi contra unu, trei contra unu. Și l-a băgat pe Dorinel Munteanu pe dreapta. Petrescu a și dat gol în meciul cu SUA”, a povestit Bogdan Stelea în cadrul podcastului „ ”.

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Topul marcatorilor români la „Mondiale”

Dorinel Munteanu a fost păstrat de Anghel Iordănescu titular și în următoarele două confruntări, contra Argentinei și Suediei, iar Gică Hagi a primit un rol mai central, cu mai multă libertate în mișcare în zona lui Ilie Dumitrescu și Florin Răducioiu.

Schimbarea cerută de către Dan Petrescu avea să-i pună și mai mult în valoare pe Ilie Dumitrescu, Gică Hagi și Florin Răducioiu. Golurile lor din meciurile cu Argentina și Suedia au uimit o lume întreagă, într-o ediție de Campionat Mondial magică pentru fotbalul românesc.

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Cum arată topul marcatorilor români la Campionatele Mondiale: