Dan Petrescu a comentat în stilul lui caracteristic rezultatul din Ballkani – CFR Cluj 1-1. ”Suntem neînvinși în Europa”

Campioana României CFR Cluj nu a reușit să obțină nicio victorie pe teren străin în actuala campanie europeană, dar nici nu a pierdut vreun meci. Dan Petrescu e mulțumit de rezultatele echipei lui.

Dan Petrescu: ”E un punct bun pentru moral”

CFR Cluj a avut singurele oportunități de a marca în prima repriză, dar Deac și Roger au irosit ocaziile, iar gazdele au trecut în avantaj după un sfert de oră din actul secund.

Feroviarii au început cursa de urmărire și . Dan Petrescu a fost sincer la conferința de presă și a mărturisit că rezultatul e bun pentru CFR Cluj.

”Au avut posesia mingii mai mult, dar, cred că au avut două șuturi sau trei maxim pe poartă și au marcat un gol frumos. Am avut niște ocazii, nu am reușit să marcăm. E clar că nu am făcut cel mai bun meci al nostru, dar încă suntem neînvinși în Europa.

E un punct bun pentru moral. Când marchezi în ultimul minut nu poți să fii supărat. E un pas înainte un punct, sperăm joi să câștigăm. Să facem patru puncte în două meciuri e un pas bun pentru calificare.

Toată lumea a spus că noi suntem favoriți. Să egalezi în ultimul minut trebuie să fii mulțumit. Îți dai seama dacă pierdeam… Pentru mine e mai bine să faci un egal decât să nu pierzi”, a comentat Petrescu.

Antrenorul CFR-ului se plânge iar de programul încărcat al echipei

Dan Petrescu este în continuare și a reiterat faptul că nu are timp să antreneze echipa.

Tehnicianul anunță că următorul meci, cu Universitatea Craiova din SuperLiga, îl va aborda cu o formulă de joc pe care o va modifica aproape integral. Are și un remarcat după remiza cu Ballkani.

”La ora asta suntem aici încă… Zburăm… Când să-i antrenez? Mâine? La două zile înainte de meci. Foarte puțin pot să-i antrenez. Când? Vor fi iar 7-8 schimbări la meciul cu Craiova, meci important, după care joi vrem să câștigăm.

Degeaba te antrenezi bine, meciurile te aduc în formă. Iar jucătorii care au venit, nu au 90 de minute, poate doar o repriză și trebuie să-i pregătim și pe ei.

Mi-a plăcut (Yeboah – n.r.). El a încercat să joace pentru echipă, dar în față nu a avut prea multe realizări”, a adăugat Petrescu.