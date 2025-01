Dan Petrescu a criticat arbitrajul după FC Botoșani – CFR Cluj 1-1: „Dacă nici așa nu e henț, atunci când mai e?”

. Chiar dacă meciul părea să fie la îndemâna jucătorilor lui Dan Petrescu, moldovenii au marcat pe final.

CFR Cluj a luat doar un punct din partida cu FC Botoșani

Ardelenii au deschis scorul încă din minutul 10, când Meriton Korenica a transformat o centrare trimisă de Daniel Graovac din flancul drept.

În minutul 84, după o pasă dată de Jaly Mouaddib în careul lui CFR Cluj, Enzo Lopez a egalat pe tabela de marcaj, stabilind scorul final al meciului de la Botoșani: 1-1.

Dan Petrescu, după FC Botoșani – CFR Cluj 1-1: „Nu mi-a plăcut”

După fluierul final al partidei FC Botoșani – CFR Cluj 1-1, și i-a certat pe jucători.

„A fost un meci greu. Micile detalii fac diferența. Prima repriză echilibrată, am marcat un gol, a avut și Botoșaniul câteva ocazii, am intrat cu 1-0 la pauză, am intrat foarte rău repriza a doua, n-am înțeles de ce.

Ne-am retras foarte mult, am cedat inițiativa și asta nu mi-a plăcut. Poate e din cauza schimbarii climatice, deoarece din Spania ne-am întors în România”, a declarat Dan Petrescu.

Dan Petrescu consideră că CFR Cluj a fost dezavantajată la Botoșani

Dan Petrescu nu i-a iertat nici pe arbitrii după egalul obținut de CFR la Botoșani. „Bursucul” nu a fost de acord cu unele decizii luate de „centralul” Ionuț Coza și de Marian Barbu, arbitrul VAR.

„La 1-0 am avut șanse, chiar dacă ei au dominat. Cheia a fost la penalty-ul neacordat. A fost clar, n-ai voie să nu-l vezi la VAR și să-l chemi pe arbitru. Dacă era penalty la acea fază în loc de corner…

Pe contraatac au marcat golul de 1-1. Nu au nicio scuză cei de la VAR. Dacă noi am fi primit două penalty-uri ca cele de ieri, cred că era un scandal pentru doi ani. Mi se pare ciudat că arbitrii fac asemenea greșeli cu VAR. Mingea intra în poartă.

Dacă nici așa nu e henț, atunci când mai e? Eu am văzut din prima, m-am gândit că nu o să dea”, a mai declarat Dan Petrescu, după FC Botoșani – CFR Cluj 1-1.