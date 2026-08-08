Sport

Dan Petrescu a dat cărțile pe față despre dezastrul de la CFR Cluj: „Te faci de râs! Când eram antrenor, mi se cereau rezultate, dar nu aveam buget!”

Dan Petrescu, fostul antrenor de la CFR Cluj, a analizat situația în care a ajuns clubul din Gruia. „Bursucul” a oferit o părere sinceră despre cauza care a adus formația „feroviară” pe fundul prăpastiei.
Mihai Dragomir
08.08.2026 | 12:30
Dan Petrescu a dat cartile pe fata despre dezastrul de la CFR Cluj Te faci de ras Cand eram antrenor mi se cereau rezultate dar nu aveam buget
ULTIMA ORĂ
Dan Petrescu, dezamăgit de situația de la CFR Cluj. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

CFR Cluj stă din ce în ce mai rău la capitolul financiar, iar rezultatele recente confirmă criza în care se află clubul din Gruia. Dan Petrescu, fostul antrenor al „feroviarilor”, a văzut ce se întâmplă la echipă și a spus cauza principală pentru care s-a ajuns în actualul context.

Dan Petrescu a spus totul despre situația de la CFR Cluj

După 0-5 cu Tromso în manșa tur a turului 3 preliminar din Conference League, conducerea lui CFR Cluj a reacționat imediat. Antrenorul Antonio Folha și 3 jucători au fost dați afară, urmând ca sâmbătă, 8 august, să se renunțe și la mijlocașul Karlo Muhar. Deși Neluțu Varga nu a conceput nici măcar un moment ca echipa lui să intre în insolvență, FANATIK a aflat că patronul ardelenilor ar putea fi obligat să apeleze la această variantă în încercarea de a salva clubul.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu a văzut toate aceste evenimente recente, petrecute într-un timp atât de scurt, și a reacționat. Fostul antrenor al CFR-ului, care a părăsit ultima dată formația de pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu în august 2025, a spus că fără un buget serios, aproximativ la fel ca al cluburilor europene din proximitatea României, nu se mai poate face performanță. El a amintit chiar de precedentele sale mandate în Gruia, când, de asemenea, nu a dispus de sumele pe care și le-ar fi dorit.

„Nu mai sunt acolo de un an şi ceva, e greu să mai spun. Îmi pare rău, atât pot să spun. Se mai întâmplă, sunt probleme, când jucătorii nu sunt concentraţi, se poate întâmpla orice. Am spus mereu, când jucam în Europa, dacă nu ai un buget foarte bun, te poţi face de râs. Ţările de lângă noi ne-au luat-o înainte. Polonia, Bulgaria, Grecia, echipe care bagă foarte mulţi bani.
 
Din păcate, noi nu băgăm bani în fotbal. Atunci e foarte greu să ceri rezultate, când eram antrenor, mi se cereau rezultate, dar nu erau bugetele pe care mi le-aş fi dorit. Dacă aveam şi noi în România bugete de 20-30 de milioane de euro cum au cei din Polonia sau din Cipru chiar…Pafos are buget de 40 de milioane de euro. Ăsta e motivul. Dacă ai bani, reuşeşti să iei jucătorii cei mai buni şi să te organizezi. Dacă nu, e greu în Europa”, a declarat Dan Petrescu, citat de AS.ro.

ADVERTISEMENT
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel...
Digi24.ro
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE

Dan Petrescu este așteptat de Gigi Becali la FCSB, dar a fost prezent la un alt meci

Sâmbătă, 8 august, a avut acțiune din plin la nivelul Ligii 2, unde s-au jucat 9 meciuri în prima parte a zilei. Dan Petrescu a fost văzut la meciul dintre Concordia Chiajna și FC Bihor, partidă înaintea căreia a reacționat în premieră despre interesul lui Gigi Becali pentru el.

ADVERTISEMENT
Răspunsul lui Dan Petrescu pentru MM Stoica și Gigi Becali, care îl vor...
Digisport.ro
Răspunsul lui Dan Petrescu pentru MM Stoica și Gigi Becali, care îl vor la FCSB
Liga 2, LIVE VIDEO etapa 2. Acum se joacă 9 meciuri. CSM Slatina...
Fanatik
Liga 2, LIVE VIDEO etapa 2. Acum se joacă 9 meciuri. CSM Slatina face instrucție cu CS Dinamo
Dan Petrescu, prima reacție despre interesul lui Gigi Becali pentru venirea la FCSB:...
Fanatik
Dan Petrescu, prima reacție despre interesul lui Gigi Becali pentru venirea la FCSB: „Pot să vă spun”
Nikita Stoinov, la Craiova?! Dezvăluiri de ultimă oră despre fundașul lui Dinamo. Exclusiv
Fanatik
Nikita Stoinov, la Craiova?! Dezvăluiri de ultimă oră despre fundașul lui Dinamo. Exclusiv
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Cine e românul invitat de Cristiano Ronaldo la nunta cu Georgina: 'Sunt prieteni...
iamsport.ro
Cine e românul invitat de Cristiano Ronaldo la nunta cu Georgina: 'Sunt prieteni foarte buni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!