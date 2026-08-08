Dan Petrescu a dat cărțile pe față despre dezastrul de la CFR Cluj: „Te faci de râs! Când eram antrenor, mi se cereau rezultate, dar nu aveam buget!”

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CFR Cluj stă din ce în ce mai rău la capitolul financiar, iar rezultatele recente confirmă criza în care se află clubul din Gruia. Dan Petrescu, fostul antrenor al „feroviarilor”, a văzut ce se întâmplă la echipă și a spus cauza principală pentru care s-a ajuns în actualul context.

Dan Petrescu a spus totul despre situația de la CFR Cluj

După în manșa tur a turului 3 preliminar din Conference League, conducerea lui CFR Cluj a reacționat imediat. Antrenorul urmând ca sâmbătă, 8 august, să se renunțe și la . Deși Neluțu Varga nu a conceput nici măcar un moment ca echipa lui să intre în insolvență, să apeleze la această variantă în încercarea de a salva clubul.

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Dan Petrescu a văzut toate aceste evenimente recente, petrecute într-un timp atât de scurt, și a reacționat. Fostul antrenor al CFR-ului, care a părăsit ultima dată formația de pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu în august 2025, a spus că fără un buget serios, aproximativ la fel ca al cluburilor europene din proximitatea României, nu se mai poate face performanță. El a amintit chiar de precedentele sale mandate în Gruia, când, de asemenea, nu a dispus de sumele pe care și le-ar fi dorit.

„Nu mai sunt acolo de un an şi ceva, e greu să mai spun. Îmi pare rău, atât pot să spun. Se mai întâmplă, sunt probleme, când jucătorii nu sunt concentraţi, se poate întâmpla orice. Am spus mereu, când jucam în Europa, dacă nu ai un buget foarte bun, te poţi face de râs. Ţările de lângă noi ne-au luat-o înainte. Polonia, Bulgaria, Grecia, echipe care bagă foarte mulţi bani.



Din păcate, noi nu băgăm bani în fotbal. Atunci e foarte greu să ceri rezultate, când eram antrenor, mi se cereau rezultate, dar nu erau bugetele pe care mi le-aş fi dorit. Dacă aveam şi noi în România bugete de 20-30 de milioane de euro cum au cei din Polonia sau din Cipru chiar…Pafos are buget de 40 de milioane de euro. Ăsta e motivul. Dacă ai bani, reuşeşti să iei jucătorii cei mai buni şi să te organizezi. Dacă nu, e greu în Europa”, a declarat Dan Petrescu, citat de

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Dan Petrescu este așteptat de Gigi Becali la FCSB, dar a fost prezent la un alt meci

Sâmbătă, 8 august, a avut acțiune din plin la nivelul Ligii 2, unde s-au jucat 9 meciuri în prima parte a zilei. Dan Petrescu a fost văzut la meciul dintre Concordia Chiajna și FC Bihor, partidă înaintea căreia