O nouă ofertă pentru Dan Petrescu! Decizia antrenorului. Exclusiv

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Super Dan se gândește la revenirea pe bancă. Din informațiile FANATIK, Petrescu (58 de ani) a primit cel puțin două propuneri în ultimele săptămâni. A avut discuții atât în Asia, cât și în Europa, iar mesajul transmis a fost clar. Plănuiește să-și reia cariera în vară, după ce va încheia ciclul de tratament prescris de medicii care îl îngrijesc. Petrescu a pregătit-o ultima dată pe CFR Cluj, de care s-a despărțit în august 2025, după o înfrângere cruntă cu Hacken din Suedia, 2-7, în play-off-ul Conference League. Ultima ofertă clară venită pe adresa lui este din China, susțin surse apropiate de antrenor pentru FANATIK.

Petrescu e prezent tot mai des la meciurile din București și din apropierea Capitalei

Dan Petrescu . A fost în tribune la mai multe dintre meciurile din SuperLigă, dar și la partidele echipei naționale. Întrebat în mai multe rânduri despre revenire în fotbal, Petrescu a dat termen vara anului viitor.

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„De vara viitoare vreau să iau o echipă de la început de sezon, să fac eu pregătirea, să fac tot. Până atunci o să mă uit la foarte multe meciuri și în România și în străinătate, că nu se știe unde voi merge. Am primit și zilele astea mai multe oferte de afară, dar le-am refuzat foarte frumos, le-am spus că nu aș vrea să încep de acum”, a spus Petrescu la finalul lui august, după ce a urmărit Dinamo – U Cluj (2-1) pe stadionul Arcul de Triumf.

Dan Petrescu are 5 titluri în cariera de antrenor

Petrescu are 4 campionate câștigate la CFR Cluj și unul la Unirea Urziceni. Înainte de , Gigi Becali l-a ofertat public pe Dan Petrescu. „Dacă Dan Petrescu ar vrea, mâine l-aș pune antrenor! Dar el a spus că în vară revine, așa i-a dat doctorul voie. Nu știu ce fac, ce va fi”, a spus Becali după înfrângerea cu 5-0 suferită pe terenul Universității Craiova.

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Petrescu le-a pregătit în străinătate pe Wisla Cracovia (Polonia), Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova (Rusia), Al Arabi (Qatar), Al Nasr (Emiratele Arabe Unite), Jiangsu Suning, Guizhou Hengfent (China), Kayserispor (Turcia) și Jeonbuk Hyundai Motors (Coreea de Sud). La finalul lui 2021, a refuzat ocazia de a prelua echipa națională a României, după ce mai avusese și în mandatul lui Mircea Sandu propunerea pe masă.

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