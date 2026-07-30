Sport

Dan Petrescu a dat un verdict categoric înainte de Auda – FCSB! „Ar fi o rușine”

FCSB joacă în această seară returul cu Auda, în turul doi preliminar din UEFA Conference League. Dan Petrescu a analizat duelul și a explicat de ce eliminarea campioanei României ar reprezenta o mare dezamăgire.
Alex Bodnariu
30.07.2026 | 09:46
Dan Petrescu a dat un verdict categoric inainte de Auda FCSB Ar fi o rusine
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Ce a declarat Dan Petrescu înainte de Auda - FCSB
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FCSB joacă în această seară cu Auda, în returul dublei din turul doi preliminar al UEFA Conference League. În tur, letonii s-au impus cu 3-2, iar Dan Petrescu a explicat cum trebuie să joace formația din Capitală pentru a obține calificarea.

FCSb, obligată să câștige în Letonia

În prima manșă, FCSB a pierdut surprinzător în fața celor de la Auda. Letonii au profitat de puținele ocazii pe care și le-au creat și s-au impus cu 3-2 pe Stadionul Steaua. Deși și-au creat numeroase șanse, mai ales în repriza a doua, jucătorii de la FCSB nu au reușit să își creeze un avantaj înaintea returului.

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Totul se va decide în această seară, în lupta pentru calificarea în turul al treilea preliminar. Roș-albaștrii sunt obligați să câștige pentru a spera la continuarea aventurii în cupele europene. Partida se anunță extrem de complicată, întrucât letonii au avantajul golului marcat în prima manșă.

Ce a declarat Dan Petrescu înainte de Auda – FCSB

Dan Petrescu, fostul antrenor al CFR Cluj, a analizat duelul dintre Auda și FCSB. Tehnicianul este de părere că formația din România este net superioară din punct de vedere valoric. Mai mult, acesta consideră că ar fi o mare dezamăgire dacă bucureștenii nu vor reuși să ajungă în turul al treilea preliminar.

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„Eu zic că FCSB poate să se califice. Am fost la meciul tur, un adversar surprinzător de bun. Eu nu zic că va fi rușine dacă nu se califică, eu așa o văd”, a declarat Dan Petrescu, fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, conform Sport.ro.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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