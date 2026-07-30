Dan Petrescu a dat un verdict categoric înainte de Auda – FCSB! „Ar fi o rușine”

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FCSB joacă în această seară cu Auda, în returul dublei din turul doi preliminar al UEFA Conference League. În tur, letonii s-au impus cu 3-2, iar Dan Petrescu a explicat cum trebuie să joace formația din Capitală pentru a obține calificarea.

FCSb, obligată să câștige în Letonia

În prima manșă, FCSB . Letonii au profitat de puținele ocazii pe care și le-au creat și s-au impus cu 3-2 pe Stadionul Steaua. Deși și-au creat numeroase șanse, mai ales în repriza a doua, jucătorii de la FCSB nu au reușit să își creeze un avantaj înaintea returului.

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Totul se va decide în această seară, în lupta pentru calificarea în turul al treilea preliminar. Roș-albaștrii sunt obligați să câștige pentru a spera la continuarea aventurii în cupele europene. Partida se anunță extrem de complicată, întrucât letonii au avantajul golului marcat în prima manșă.

Ce a declarat Dan Petrescu înainte de Auda – FCSB

, a analizat duelul dintre Auda și FCSB. Tehnicianul este de părere că formația din România este net superioară din punct de vedere valoric. Mai mult, acesta consideră că ar fi o mare dezamăgire dacă bucureștenii nu vor reuși să ajungă în turul al treilea preliminar.

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„Eu zic că FCSB poate să se califice. Am fost la meciul tur, un adversar surprinzător de bun. Eu nu zic că va fi rușine dacă nu se califică, eu așa o văd”, a declarat Dan Petrescu, fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, conform