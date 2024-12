Dan Petrescu a dat verdictul la conferința de presă după U Cluj – CFR 3-2: “Am fost prea moi! Dacă era roșu la Bic, era alt meci”

, iar “Șepcile roșii” revin astfel pe primul loc în clasamentul SuperLigii. Antrenorul oaspeților, Dan Petrescu, a recunoscut greșelile comise de jucătorii săi, care au fost decisive la stabilirea rezultatului final. Arbitrajul nu a fost exclus nici el din analiza “Bursucului”.

Dan Petrescu a dat verdictul după U Cluj – CFR 3-2: “Am fost prea moi. Bic trebuia eliminat! Dacă era roșu la el, era alt meci”

CFR Cluj a înregistrat prima înfrângere după ultimele 10 meciuri oficiale, chiar pe terenul rivalei din Cluj-Napoca, FC Universitatea. În ciuda faptului că oaspeții aveau avantaj pe tabelă la pauză, elevii lui Ioan Ovidiu Sabău au revenit fabulos și au obținut 3 puncte care i-a adus înapoi la șefia clasamentului general.

Dan Petrescu, tehnicianul alb-vișiniilor, a făcut o analiză la rece în cadrul conferinței de presă post-meci și a punctat care au fost factorii responsabili pentru eșecul stabilit pe Cluj Arena.

“Este o înfrângere, n-am cum să fiu mulțumit de niciun jucător. În prima repriză am intrat moi, fără agresivitate, puțin pressing am făcut… și am avut noroc, cred eu, să fie 1-o la pauză.

Cred că dacă arbitrul era mai atent, ori dădea roșu direct, ori la faza următoare, Bic merita galben și apoi clar roșu. Nu vreau să dau vina pe arbitri, nu e vina lor, dar 11 contra 10 și la 1-o era alt meci.

[…] E clar că după 10 meciuri în care n-am pierdut nu e ușor să digerăm această înfrângere, mai ales că era derby. Știu cât de important e pentru club, pentru fani, îmi pare rău pentru ei că i-am dezamăgit, dar în același timp nimic nu e pierdut, campionatul e lung, suntem la două puncte de primul loc și trebuie să ne revenim la meciul următor.

Jucătorii noștri parcă au suferit prea mult în meciul ăsta, parcă n-am intrat așa bine, nu înțeleg de ce, trebuie să aflăm, de mâine trebuie să ne gândim la următorul meci.

Trebuie să ne gândim la următoarele meciuri, mai avem 3 în 2024, încercăm să le câștigăm pe toate 3 și atunci cred că vom reuși să facem un an bun”, a declarat Dan Petrescu, la conferința oficială de presă.

Dan Petrescu acuză sabotaj la derby-ul Clujului: “Am fost filmați!”

Partida dintre cele două echipe de seamă ale Clujului a avut o încărcătură aparte, mai ales datorită pozițiilor din clasament ale acestora. Fiind un derby pentru prima poziție a SuperLigii României, ambele echipe au căutat să-și adjudece cât mai multe puncte.

Dan Petrescu a șocat printr-o declarație oferită atât la flash-interviu, cât și la conferința de presă, , după ce la antrenamentul oficial de dimineață a surprins o persoană care îi filma în timp ce pregăteau acțiuni de joc.

“Am vrut să lucrez fazele fixe azi dimineaţă, dar noi eram filmaţi. Da, era un băiat în bloc, am văzut și ne-am oprit.

S-a văzut azi că nu am făcut. De obicei, dacă fac în ziua meciului, nu primim gol. Dacă iei gol din faze fixe, nu meriţi nimic”, a povestit “Bursucul” episodul care a dat naștere unor suspiciuni.

Dan Petrescu, analiză la rece la conferința de presă după U Cluj - CFR 3-2