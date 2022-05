Dan Petrescu a dezvăluit când va pleca de la CFR Cluj: „Am avut ofertă de 4 milioane de euro şi am refuzat”

Antrenorul campioanei României a spus că nu se gândește să plece de la CFR Cluj, explicând motivele pentru care se simte atât de bine la Cluj.

Dan Petrescu a dezvăluit când va pleca de la CFR Cluj

despre faptul că nu ar vrea să plece de la CFR Cluj, susținând că va fi pleca doar în cazul în care va fi dat afară de la club:

„Dacă toată lumea mă critică, eu ce să mai zic? Dacă eram sănătos, mergeam la meci, dacă nu, nu, asta a fost. Nu îmi place să pierd, dar nu am suferit ca la alte meciuri, nu a prea contat pentru noi. Nu am făcut eu schimbările, antrenorii care au fost acolo, au decis totul.

Nu știu, a fost greu din mai multe puncte de vedere. În primul rând, s-au schimbat mai mulți jucători. Eu am venit cam târziu, unii jucători nu îi văzusem jucând, rezultatele au fost mult peste ce s-a întâmplat la echipă.

Eu voi pleca doar dacă voi fi dat afară. Eu am avut ofertă de 4 milioane de euro și l-am refuzat. Eu mă simt bine la CFR și vreau să rămân acolo”.

„Eu nici nu știam ce se întâmplă la Cluj dacă pierzi un meci, mi-am dat seama că va fi greu pe final, i-am motivat pe jucători.

La Cluj se exagerează cu presiunea, dacă pierzi un meci, nu mai ieși din presiunea asta. Eu pun presiune pe jucători când nu îi văd cu o atitudine bună.

Deac dacă ar fi vrut, putea merge în vacanță, el dacă ar avea 100 de meciuri, 100 de meciuri ar vrea să joace. Nu știu dacă mai vrea la națională, cred că a vorbit cu Edi, că ei s-au înțeles bine când a fost la echipă”, a mai spus Dan Petrescu, la TV .

„N-aș înjura niciodată Steaua! Eu știu mai bine ce înseamnă acest club!”

și a vorbit despre momentul controversat în care jucătorii CFR-ului au scandat anti-FCSB: „În momentul în care am câștigat meciul cu Craiova, chiar nu mai știu ce am spus. Am fost supus la o presiune mare în ultimele două luni de zile. Nu mai știu ce am declarat. Eu trei zile am dansat și am băut, eu care nu beau, de-asta sunt și răcit acum.

Am auzit și eu de problema asta, dar nu înțeleg ce trebuia să facem la o petrecere privată, să cântăm imnul României, ce să facem? Eu eram pe-acolo cu ei.

Vă dați seama că eu nu aș spune nimic despre Steaua, eu acolo am crescut, acolo am fost căpitan, am jucat finală Champions League, s-a făcut o tribună din banii luați pe mine la Foggia.

Nici când am fost la Rapid nu am înjurat Steaua, când mă rugau suporterii. Eu știu ce înseamnă Steaua, nu cum pretind unii conducători de-acolo”.

„Să veniți cu mine pe stadion să vedeți ce înjurături îmi iau într-una. De ce îmi iau atâtea înjurături? Eu nu știu.

Să vă explic, când ajung la Arena Națională, sunt niște băieți în spate și îmi iau la rând familia, nevestele, copiii, tot. Dacă ei spun ’M**e, Dan Petrescu’, eu ce să mai fac?

Dacă eu mi-am dat viața pentru țara asta, eu de ce să fiu înjurat? Nu le arăt cu degetul și mă tot înjură. Am antrenat în Polonia, am antrenat în Rusia, în China, nimeni nu a avut nimic cu mine. Când am venit în România, zici că am ajuns pe altă planetă?

M-am dus la Rapid, mă înjura Steaua, m-am dus la Steaua mă înjura Rapidul. Eu ce să mai fac atunci? Nu m-am dus în tribune să mă bat cu ei, cum s-a dus Cantona, nu le-am făcut nimic și ei mă înjură.

Ce-ar fi stadionul lui Liverpool să-l înjure pe Guardiola? Eu am făcut istorie pentru țara asta, nu am ce să îmi reproșez mie. Eu am o problemă cu cei care mă înjură degeaba. Bat tot și ei mă înjură.

Nimeni nu suportă că eu câștig campionate la râd, numai ăia de la CFR mă primesc bine, în rest mă înjură toți.

Noi am făcut vreo 95 de puncte, dacă nu se înjumătățesc punctele, noi eram campioană demult, am fost noi cea mai dezavantajată echipă”, a mai spus Dan Petrescu.

„Dacă CFR ajunge în Champions League e o minune!”

„Nu decid numai eu, pentru că nu sunt cel mai tare de la CFR, vrem să aducem alți jucători, dacă pleacă nouă, aducem nouă.

Am dat o listă cu jucători, acum trebuie să ne pregătim din nou. Vrem să încercăm să câștigăm meciuri în Europa”, a continuat antrenorul campioanei României.

„Dacă CFR ajunge în Champions League, e ca și cum România ar câștiga Campionatul Mondial și dacă CFR ajunge în Europa League, e ca și cum România ar ajunge la Campionatul Mondial.

Sunt convins că vor fi probleme la cartonașe roșii și la penalty-uri, dar la ofsaiduri nu mai ai ce face. VAR-ul va ajuta”, a încheiat Dan Petrescu.