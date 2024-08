într-un meci din Superliga. La scorul de 1-0, antrenorul Dan Petrescu a fost eliminat pentru comentarii la adresa arbitrilor.

Dan Petrescu a dezvăluit de ce a fost eliminat de Andrei Chivulete în CFR Cluj – Slobozia 3-0! „Mereu mi se întâmplă asta în România!”

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit la finalul meciului cu Unirea Slobozia despre partidă, dar și despre situația legată de eliminarea sa într-un joc care la prima vederea părea lejer. , jucător transferat în această vară, iar cel de-al treilea a purtat semnătura lui Adrian Păun.

„Am câștigat 3 puncte mari, ținând cont că am schimbat toți jucătorii de câmp față de meciul din Europa. Sunt foarte fericit pentru rezultat, dar sunt dezamăgit puțin de eliminare. În Europa și pe oriunde am antrenat nu am fost eliminat, în România mereu sunt eliminat.

I-am zis arbitrului de rezervă de ce nu e atent și mi-a dat galben. Mi s-a părut că și arbitrul de centru s-a grăbit. Îmi pare rău. Și jucătorii protestează, trebuie să le dăm roșu? N-am înțeles atitudinea celui de-al patrulea arbitru.

Avem două finale, astăzi și joi. Prima finală am câștigat-o, urmează joi. Louis Munteanu a reușit două goluri la debut, e bine pentru el. Trebuie să rămână liniștit. Îl felicit, bravo lui! Are clasă! Trebuie să rămână liniștit dacă vrea să ajungă un jucător mare. Trebuie să aibă meciuri în picioare.

A luat și galbenul ăla prea ușor. E și el o variantă pentru meciul de joi. Postolachi s-a rupt la antrenament, Muhar nu s-a pregătit nici el, că e accidentat. Sper să ne calificăm, ar fi fantastic să prindem și o zi liberă. Am avut 11 meciuri în 29 de zile, mi se pare că se exagerează puțin”, a declarat Dan Petrescu.

Adrian Mihalcea, fără replică în fața lui CFR Cluj!

CFR Cluj a urcat pe locul 6 în Superliga, cu 7 puncte după primele 5 etape. Unirea Slobozia a ajuns pe poziția a 12-a, cu 5 puncte. Lider este Universitatea Craiova, care are 11 puncte, la fel ca Oțelul Galați.

„CFR Cluj ne-a dat impresia că putem controla, dar a fost doar o strategie. Știam că va fi greu. Important e să realizăm și să analizăm unde am greșit, apoi să revenim la jocul pe care-l pregătim și jocul care ne-a adus cele 5 puncte de până acum. CFR a fost foarte puternică. Normal că m-au dezamăgit și jucătorii mei, au fost și greșeli personale de la jucătorii mei cu experiență.

CFR a fost mult mai bună, jos pălăria. Noi suntem o echipă care joacă pentru prima dată în istorie în prima ligă. Jocul mi-a displăcut, am fost depășiți la toate capitolele”, a declarat Adrian Mihalcea.