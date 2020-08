Dan Petrescu a explicat cum au fost aleşi jucătorii lui CFR Cluj la penalty-uri: ”Ceilalţi nu au vrut să bată”

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a exolicat cum a ales jucătorii care să execute penalty-urile la loviturile de departajare, după ratarea calificării în turul trei preliminar al Champions League.

CFR Cluj a fost învinsă la loviturile de departajare de Dinamo Zagreb, după ce Cătălin Golofca și Kevin Boli au ratat de la punctul cu var.

Unul dintre cei mai buni jucători ai formației din Gruia a fost croatul Gabriel Debeljuh, adus în această vară, care a scos un penalty, o eliminare și a marcat golul egalizator în minutul 90+2.

Dan Petrescu, declarații despre jucătorii care au executat penalty-uri

”Am fost la mâna noastră, dar nu ne-am făcut de râs. Sunt jucători care nu sunt pregătiți, care au venit târziu. Debeljuh are două antrenamente cu noi, a venit de acasă, nu știu cum a jucat 120 de minute, Chipciu s-a rupt la pauză, Omrani e accidentat. Din păcate în prelungiri nu am creat prea mult, dar avem nevoie de jucători”, a declarat tehnicianul de la CFR Cluj.

”Am făcut un meci foarte bun, dar 2020 nu e un an bun pentru CFR Cluj. Nu am pierdut nici cu Sevilla, nici cu Dinamo Zagreb, două echipe mari. Obiectivul este să ajungem în Europa League, iar dacă băteam pe Dinamo Zagreb eram mult mai aproape”, a mai spus el.

”Alegerile de la penalty-uri au fost simple, pentru că ceilalți nu au vrut să bată. Asta e cariera mea la penalty-uri, n-am noroc. Adversarul are mare valoare, era normal să-și creeze ocazii. I-am studiat, dar atacanții lor sunt foarte rapizi”, a explicat Dan Petrescu alegerea jucătorilor care să execute la penalty-uri.

”Nu văd cum vom putea să facem o echipă competitivă să câștigăm meciul de campionat cu Sepsi. E normal să fie așteptări după trei titluri la rând, dar dacă nu cumperi jucători e foarte greu”, a încheiat Dan Petrescu.

La rândul său, antrenorul echipei Dinamo Zagreb, Zoran Mamic, a recunoscut că formația sa a avut noroc: ”Ne-am găsit puterea şi soluţia să conducem după ce am rămas în 10. Apoi am fost şocaţi când am fost egalaţi, dar la penaltiuri orice este posibil. Poate că noi am avut în această seară puţin mai mult noroc decât CFR Cluj”.

Echipa lui Dan Petrescu este cap de serie în turul trei preliminar al Europa League și va evolua împotriva unei alte echipe eliminate din Champions League. Există o rută a campioanelor și în Europa League, iar CFR Cluj are o șansă bună în turul trei din a doua competiție intercluburi.

